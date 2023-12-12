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Красная икра в России впервые подешевела с конца прошлого года
5974 рубля – именно столько в среднем стоил в ноябре 2023 года 1 кг красной икры в России. Ценник ниже 6 тыс. рублей был зафиксирован впервые с конца прошлого года, пишет РИА «Новости». Напомним, в декабре 2022-го красная икра стоила 5940 за каждый кг.
Ранее Глава Росрыболовства Илья Шестаков говорил, что в стране может подешеветь горбуша. Снижению цен на эту рыбу способствуют объемы добычи и удачная лососевая путина в России в этом году. При этом в ведомстве полагали, что «падение цен» может затронуть и красную икру.
Напомним, в январе 2023-го ценник на красную икру впервые достиг 6,1 тыс. рублей за 1 кг. При этом чуть позже цены на такой продукт преодолели и отметку в 6,3 тыс. рублей за «кило». Однако в августе цены потихоньку начали снижаться.
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