Красная икра в России подешевела на 20% с ноября прошлого года

В России 1 кг икры горбуши на четвертой неделе января стоит 8-10,6 тыс. рублей, кеты - 9,8 тыс. рублей, кижуча - 11,6 тыс. рублей, нерки - 9,6 тыс. рублей. Это на 10% меньше, чем в декабре и на 15%-20% меньше, чем в ноябре, сообщает «Рыбный союз».

Ранее Рыбный Союз заявлял, что дефицита икры в России нет, а производимый объем удовлетворяет потребности внутреннего рынка. При этом экспорт данного продукта минимален, а цены необоснованно завышены. По данным Росрыболовства, россияне потребляют за год около 12–14 тыс. тонн красной икры.

«С учетом ценовой корректировки в 2024 году этот показатель чуть ниже - около 10-11 тыс. тонн», - отметили в «Рыбном союзе». Согласно статистике Росстата, в России за 11 месяцев 2024-го произвели 9,4 тыс. тонн икры лососевых. Это в 2,5 раза меньше, чем за тот же период 2023 года.