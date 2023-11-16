Красная икра на Дальнем Востоке подешевела на 25%

Оптовые цены на красную икру на Дальнем Востоке снижаются, пишет РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ). Так, только в ноябре икра горбуши подешевела на 25% в сравнении с ноябрем 2022-го. Средняя стоимость теперь — до 3,5 тыс. рублей за 1 кг. Икра кеты — около 4 тыс. рублей за кило, но некоторые оптовики предлагают и по 3,5 тыс. рублей за 1 кг — это на 12% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Причина «ценового падения» — рост объемов улова лососевых и, как следствие, увеличение производства икры. Так, если за три квартала 2022-го произвели 7,8 тыс. тонн, то за тот же период текущего года — уже 21,1 тыс. тонн. К слову, в 2023-м планируют произвести около 25 тыс. тонн красной икры.

Что касается потребления данного продукта, то в России каждый год с 2009-го по 2022 год съедали от 15 до 20 тыс. тонн красной икры. По оценке ассоциации рыбопромышленников, это вдвое больше, чем употребляли в СССР (менее 10 тыс. тонн).

В магазинах же также фиксируют снижение. По данным ресурса «Чек Индекс», в ноябре такая икра стоила в среднем до 6 тыс. рублей за килограмм. При этом, эксперты не исключают, что в предновогодний период из-за роста спроса на икру цены вновь вырастут.