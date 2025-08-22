Красная дорожка «Новой волны» в Казани: блеск Киркорова, шутки Лолиты и улыбка Алсу

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна – 2025» стартовал накануне вечером в Казани и продлится до 26 августа. По традиции звезды прошлись по красной дорожке. Кто попал в объектив камер и чем удивила звезд Казань – в материале «Татар-информа».





«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года – в Сочи. Еще десять лет назад Казань рассматривалась организаторами фестиваля как одна из площадок для проведения.

Конкурс должен был состояться в Казани в 2020 году в ходе празднования 100-летия ТАССР. Однако планам не суждено было сбыться – основатель «Новой волны» Игорь Крутой отменил фестиваль, поскольку из-за пандемии Covid-19 не удалось пригласить иностранных звезд и конкурсантов. А их участие, по его словам, придавало «Новой волне» на протяжении 18 лет международный статус.

В Казани мероприятие проходит возле стадиона «Ак Барс Арена» – в концертном комплексе New Wave Hall. Его сконструировали в 2015 году специально для проведения «Новой волны». Он рассчитан на 2,8 тыс. зрителей, включая VIP-зону на 300 мест. Это сборная конструкция, первые фуры с ее частями прибыли в Казань в конце июля.

Первой на красную дорожку вышла певица, член жюри «Новой волны» Лолита. Она рассказала журналистам, что в Казани уже получила в подарок чак-чак, но еще не успела его попробовать. «Всегда любила Казань. Видишь, как город расцветает», – заметила певица.

С ней на дорожке получилось комедийное мини-представление. Она рассказала журналистам, что купила одежду в Казани, причем продавцы бутика сообщили, что до нее заходил Киркоров. «Я посетила места боевой славы Филиппа», – посмеялась она.

В Казани она собирается в том числе «поесть хорошо». По словам певицы, дома у нее нет весов, но они вдруг нашлись на красной дорожке. Прибор показал – 74 килограмма. В одежде, заметила певица, нужно вычесть еще 4 кг. «70. Пусть с хвостиком. Сколько есть, столько есть, все мое! (…) Все это фигня! Убирайте весы из дома. Это ведет к паранойе», – сказала Лолита.

Следом за ней на красной дорожке появились певицы Ани Лорак и Полина Гагарина, которая заняла третье место на «Новой волне» в 2005 году.

В отличие от Лолиты, которая для публичного мероприятия выбрала скромный наряд, они поразили журналистов вечерними платьями в пол.

Самым ярким стало появление народного артиста России Филиппа Киркорова. Певец не стал изменять себе, выйдя на красную дорожку в блестящем костюме и с сумкой в форме флакона духов.

В беседе с журналистами он восхитился гостеприимством Казани и татарской национальной кухней. «Вчера такой стол накрыли с вкуснейшими татарскими блюдами – чак-чаком, треугольниками. Мне даже мои друзья заказали, когда я ехал сюда, попросили привезти треугольники с мясом», – рассказал музыкант.

В одно время с Киркоровым на красной дорожке появился и самый первый победитель «Новой волны», а теперь один из представителей жюри конкурса – Сергей Лазарев. Победу певец одержал в 2002 году в дуэте с Владом Топаловым SMASH!!.

В прошлом году музыкант приехал на «Новую волну» в Сочи с детьми. В Казань он детей не привез. По его словам, они сейчас гостят у своей бабушки на даче. «Можно было взять их с собой, потому что вижу, что здесь все организовано прекрасно», – заметил Лазарев.

«Как я счастлива, что «Новая волна» проходит в моей республике», – сказала певица Алсу.

Она сообщила журналистам, что в Татарстане у нее живут двоюродные сестры, тети, дяди и друзья. «То есть много кого я должна увидеть за эти несколько дней. За последний год я несколько раз была в Казани и счастлива снова здесь быть», – отметила Алсу.

Свое восхищение Казанью выразил также певец Стас Михайлов. «Люди здесь гостеприимные и теплые», – поделился он впечатлениями с журналистами.

В любви к Казани призналась участница конкурса 2017 года, певица Люся Чеботина. «Я обожаю Казань. Этот город отличается невероятно теплой атмосферой, потому что люди встречают очень тепло и добродушно, и, конечно же, красотой – архитектура, дома. Когда мы едем на репетиции, я думаю: «Боже, как здесь красиво, уютно, по-домашнему и в то же время роскошно», – подчеркнула она.

В этом году Чеботина впервые вошла в состав жюри «Новой волны». «Я безумно волнуюсь. Ты понимаешь, что от твоего голоса, мнения зависит судьба человека. Ты можешь мотивировать, но и свести с правильной дороги. Я буду объективной и честной, буду слушать свое сердце», – заверила она.

Алексей Воробьев прошел по красной дорожке в сопровождении новоиспеченной супруги – оперной певицы из Казани Аиды Гарифуллиной.

По красной дорожке также прошли участница конкурса 2008 года певица Нюша, обладатель четвертого места «Новой волны» 2002 года Дима Билан, председатель жюри Игорь Крутой, Anna Asti, Татьяна Куртукова, Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Александр Ревва и другие звезды. А также финалисты конкурса, которые будут в течение нескольких дней бороться за победу в «Новой волне – 2025».

Конкурсанты приехали в Казань 8 августа. И все это время у них проходили ежедневные репетиции. В конкурсной программе этого года участвуют 13 финалистов из шести стран. Это Теймур Ганифаев из Азербайджана, Сурен Погосян из Армении, Катрин Мурашко из Белоруссии, IRAKLI GADELIA из Грузии, Yernazar и Александр Лим из Казахстана, а также российские исполнители: «Оберег», GEVORA, SECRET ATELIER, Jummy, Александр Филин, Елена Фрейман и Маша Фэй.