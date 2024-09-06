Красная дорожка кинофестиваля «Алтын Минбар» приняла первых гостей

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Казанский международный кинофестиваль «Алтын Минбар» готовится к своему юбилейному открытию. На красную ковровую дорожку перед Казанской ратушей вышли первые гости.

Форум соберет кинематографистов из 40 стран, и покажет более 140 фильмов. В числе гостей генеральный консул Турции в Казани Угур Йылмаз, председатель жюри этого года турецкий режиссер Метин Гюнай и актер Озкан Чагри Шенсой.

На красную дорожку также уже вышли народный артист России Сергей Никоненко, директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, заслуженный артист России Рамиль Тухватуллин, актриса Анастасия Крылова. Гости фестиваля продолжают прибывать.

Фильмом-открытием станет иранская картина «В объятиях дерева» режиссера Бабака Хаджепашы, который будет показан на трех площадках: кинотеатр «МИР», набережная озера Кабан и Казанский Кремль.

Фестиваль пройдет до 11 сентября. Уже сейчас можно приобрести билеты на церемонию закрытия фестиваля в театре Камала.