«Красивый проект для Татарстана»: в Алькеевском районе появится курорт с этнодеревней

Алькеевский район Татарстана предлагает инвесторам вложиться в предприятия по переработке сельхозпродукции и деревообработке. Еще одно перспективное направление – развитие туризма, рассказали представители района сегодня на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ. Кто уже вкладывается в проекты – в репортаже «Татар-информа».





Алькеевский район — это территория с богатой историей и культурой, но главное – с огромным потенциалом для инвесторов, заявил глава района Александр Никошин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Раз другие субъекты приходят в этот район, значит, есть рынок»

За последние 10 лет экономическая ситуация в Алькеевском районе Татарстана изменилась в лучшую сторону, отметила в ходе традиционного «Муниципального часа» глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

Только в прошлом году здесь построили три новых сельскохозяйственных завода, а интерес к инвестициям проявили несколько регионов России.

«Район развивается стремительно. Если посмотреть по другим субъектам России, то за 2024 год сюда инвестировали Краснодарский край, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Ульяновская область, «Звениговский» (агропредприятие из Марий Эл, – прим. Т-и). Конечно, основную часть инвестиций составляют торговые объекты, а не крупные инвестпроекты, но раз другие субъекты приходят в этот район, значит, есть рынок», – подчеркнула глава АИР РТ.

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«Инвестиционный потенциал сосредоточен в создании и развитии сельского хозяйства»

Алькеевский район — это территория с богатой историей и культурой, но главное – с огромным потенциалом для инвесторов, заявил глава района Александр Никошин.

По словам Никошина, объем валового территориального продукта (ВТП) по итогам 2024 года прогнозируется на уровне 7,8 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее.

Инвестиции за 9 месяцев прошлого года составили 1,2 млрд рублей, а по итогам всего года ожидается более 2 млрд рублей. Предприятия района за январь – сентябрь 2024 года отгрузили продукцию на 680 млн рублей, а всего ожидается около 800 млн рублей по итогам года.

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Средняя зарплата, по последним данным, составила более 52 тыс. рублей в месяц, что на 23% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

«Сельское хозяйство всегда было и остается одной из значимых отраслей экономики района. В структуре ВТП оно занимает 52%. В районе находится около 115 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе 94 тыс. гектаров пашни. Денежная выручка сельхозпредприятий составила 4 млрд 986 млн рублей», – подчеркнул глава района.

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«Приглашаем инвесторов к созданию туристических объектов»

«Мы видим большой потенциал в развитие туризма и приглашаем инвесторов к созданию туристических объектов, которые будут привлекать гостей со всего мира», – заявил Никошин.

По его словам, у руководства района есть богатый опыт проведения инвестиционно-масштабных мероприятий, которые привлекают огромное количество туристов. В качестве примера он привел чувашский праздник «Уяв», который третий год подряд проходит в селе Сиктерме.

Он также поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за многочисленные масштабные программы, которые позволяют модернизировать и реконструировать инфраструктуру в районе.

У руководства района есть богатый опыт проведения инвестиционно-масштабных мероприятий, которые привлекают огромное количество туристов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Деревообработка и переработка сельхозпродукции

Среди желанных инвестиционных проектов район видит завод по переработке сельскохозяйственной продукции и строительство деревообрабатывающего завода.

«Успешному развитию данных производств будет способствовать доступное дешевое сырье высокого качества, а также квалифицированная рабочая сила», – подчеркнул глава района.

Он добавил, что в районе действует система налоговых льгот и преференций для инвесторов, и добавил, что руководство готово к всесторонней поддержке инвестпроектов.

Среди промышленных объектов Никошин выделил пустующее здание бывшей частной пекарни и территорию бывшего молокозавода. К этим объектам подведены все инженерные сети, однако им нужна реконструкция.

«Их нужно как-то упаковать. Чтобы было понимание стоимости объектов, технических характеристик, расположение. Бизнес, может, и рад бы был их прикупить, но они же не понимают, где расположены объекты и прочее», – посоветовала Минуллина главе района.

Талия Минуллина вновь отметила, что инвестиционный проект нужно систематизировать Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новый курортно-оздоровительный комплекс

Самым масштабным проектом в районе в ближайшем будущем станет создание курортно-оздоровительного комплекса «Новый Сувар». Замахнулась на курорт компания «Хузангаевское», которая находится под крылом агрохолдинга «Звениговский» из Республики Марий Эл и его руководителя Ивана Казанкова. Именно они и организуют чувашский народный праздник «Уяв», на который съезжаются десятки тысяч человек со всего Татарстана и других регионов России.

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Здесь предполагается сделать бальнеологический курорт.

«Предварительно завершили первый этап исследования подземных вод, и имеются предпосылки к наличию трех типов минеральных вод», – сообщил заместитель директора по развитию курортного дела ООО Николай Сурков.

Комплекс будет включать гостиницы, пляж, конный двор, фермы по разведению ценных пород рыб, музеи, бани и этнографическую деревню.

Особое внимание на встрече обратили на музей «От сохи до ракеты», где будет представлено поэтапное развитие – от примитивных инструментов до космических технологий. По словам Александра Никошина, этот музей запустят уже в этом году.

Также большой интерес вызвали подворья различных народностей Татарстана, которые расположатся в этнографической деревне. Сейчас там есть чувашское подворье, построены дома для марийцев.

«Красивый проект для нашего многонационального и многоконфессионального Татарстана», – отметила Минуллина.

Однако она вновь отметила, что инвестиционный проект нужно систематизировать. Минуллина сказала, что его нужно разделить на отдельные лоты, описать инфраструктуру у каждого из них, прикинуть стоимость этих объектов, так как пока что для потенциальных инвесторов слишком мало информации, чтобы начинать действовать.

Можно ожидать, что новый курорт появится в ближайшие годы, чему поспособствует наличие части уже готовых объектов, однако руководству района придется приложить немало усилий для подробного описания каждого объекта и привлечения инвесторов на их создание.