«Красиво! И, в общем-то, все»: Камское Устье хотят поднять с 45-го места в инвестрейтинге

Сегодняшний «Инвестиционный час» в АИР Татарстана был посвящен Камско-Устьинскому району

Фото: пресс-служба АИР РТ

Горькая правда о Камско-Устьинском районе

«Красиво! Очень красиво. И пока, в общем-то, все», – с этой фразы начала презентацию Камско-Устьинского района глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Дело в том, что по объему инвестиций в основной капитал район занимает 45-е, последнее место.

«45-е место – это надо ничего не делать, но еще и немножечко вредить», – считает глава АИР Татарстана.

Чтобы подсластить пилюлю, Минуллина заявила, что есть большая перспектива для роста и можно удачно взлететь.

Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов попытался отшутиться, мол, может, и нет инвестиций, чтобы оставить нетронутой всю эту красоту. Но, по его словам, в районе немало особо охраняемых территорий, что создает препятствия для развития туризма.

Фото: стоп-кадр видео

«Яблочный Спас» может стать брендом района

В районе понимают, что красивая и уникальная природа – это фишка, на которую клюют туристы не только с Татарстана, но и из других регионов России. При этом стараются развивать разные направления туризма, даже самые неожиданные.

Например, в районе проходит фестиваль «Яблочный Спас в Красновидово», который погружает в мир литературы, фольклорной музыки, вкусной еды и удивительной атмосферы русского села конца XIX века. Правда, собирает он не очень много. Если приезжают московские артисты, то более 3 тыс. посетителей, а если татарстанские, то около 1 тыс.

Минуллина предложила сажать в районе яблони, чтобы перерабатывать яблоки и потом продавать это все на фестивале и не только. Раз есть бренд «Яблочный Спас», то будет упущением не развивать тему. Вазыхов посетовал на местный климат, который мешает выращивать те же яблоки, но фестиваль развивать однозначно будут.

Фото: стоп-кадр видео

Камский виноградник будет расширяться

В районе уже есть пример, когда, казалось бы, неоднозначный проект взял и взлетел, удивив всех. Речь про Камский виноградник, где выращивают более 120 сортов столового и 45 сортов технического винограда, а также клубнику и ежевику. Поглядеть на него в сезон каждый день приезжают от 300 до 1000 человек, рассказал Вазыхов. Хозяин сам проводит для них экскурсии.

Владелец Камского виноградника начал строительство цеха по хранению и переработке винограда, но столкнулся с трудностями при оформлении документов.

«Строить-то он начал, газ подвел, но сейчас от него требуют проект. Он хотел строить хозспособом, чтобы сократить свои расходы. Хотел сэкономить и без проекта построить», – рассказал глава района.

«Ну разве это правильно – строить без проекта?» – поразилась глава АИР РТ.

В холодное время года сюда съезжается до 15 тыс. рыбаков за сезон Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Зимний турпоток в районе обеспечивают рыбаки

Камское Устье – место, популярное для поездок не только летом, но и зимой. В холодное время года сюда съезжается до 15 тыс. рыбаков за сезон, которые уважают именно зимнюю рыбалку. Где же в районе размещают всех этих приезжих, удивилась Минуллина?

Глава района рассказал, что есть рыбацкие базы на 70 номеров, но этого, разумеется, не хватает. Поэтому местные жители придумали способ, как извлечь выгоду, – сдают свои квартиры и дома рыбакам.

«Нашли свою нишу, втихаря договариваются. Есть постоянные клиенты, люди приезжают дикарями, платят деньги и сами выезжают на рыбалку. А надо бы развивать такие рыболовные базы!» – сказал Вазыхов и добавил, что местный предприниматель строит еще четыре дома, где смогут разместиться рыбаки в ближайшие год-два.

Всего же приезжие могут разместиться в местных гостиницах, в которых суммарно 160 номеров.

Глава АИР РТ рассказала, что была удивлена стоимостью блюд в ресторане при отеле Фото: пресс-служба АИР РТ

Минуллина о «Камском трофее»: «В ресторане цены, как в Казани!»

Многим туристам известен трехзвездочный отель «Камский трофей», в котором побывала и сама глава АИР Татарстана. Она рассказала, что была удивлена стоимостью блюд в ресторане при отеле – как в дорогом ресторане Казани.

«Я поехала в командировку в Камское Устье, заехала по трассе в “Камский трофей” на обед. Я хочу сказать, там цены, как в дорогом ресторане Казани», – заявила Минуллина.

«Нет-нет, больше! Дороже!» – сказал глава района.

Минуллина пошутила, что, мол, может, это специально для нее меню перепечатали, а глава района объяснил, из чего складывается высокий ценник. Первое – большой спрос, «Трофей» загружен на три месяца вперед. Второе – казанский персонал, поскольку уровень безработицы в районе низкий и приходится везти людей издалека. Минуллина ответила, что была бы не против, если бы ее и местные жители обслуживали, если от этого ценник станет ниже.

«Нам это говорит о том, что это хорошая ниша, чтобы делать бизнес», – заключила глава Агентства инвестразвития РТ.

В Камско-Устьинском районе начал работать «Визит-центр Юрьевская пещера» Фото: стоп-кадр видео

Не знаете, что смотреть в Камском Устье, – идите в визит-центр

В Камско-Устьинском районе начал работать «Визит-центр Юрьевская пещера». Это что-то вроде маркетплейса туристических услуг, рассказал директор Управления природными территориями Марсель Минуллин. Там будет представлена информация обо всех туристических услугах в районе. Например, как добраться до Камского виноградника, где заказать рыболовный тур или как попасть в Юрьевские пещеры. Там же можно реализовывать местную продукцию, например сыр камамбер.

Внутри визит-центра размещены кафе, магазин с сувенирами, эколекторий, салон аренды спортинвентаря, в том числе велосипедов и палаток, инфоцентр. Рядом появилась организованная парковка на 38 машино-мест, которая помогла ликвидировать хаос вдоль дороги.

«Можно купить магнитик, на котором написано “Камское Устье”, а можно купить сыр, на котором написано “Из Камского Устья”, еще и съесть его или привезти домой. Цена примерно одинаковая», – считает Минуллин.

Привлечь еще больше туристов могла бы хорошая дорога до горы Лобач, сейчас она идет через поле. Но для этого нужна помощь республики.

Можно добраться пешком по «Волжской тропе», но, как отметил директор Управления природными территориями, не каждый готов таким образом добираться, например семьи с детьми.

Фото: стоп-кадр видео

В Камском Устье хотят возродить древний город Ошель

Что же еще может появиться в районе, чтобы привлечь туристов? Например, директор сырного завода «Камамбер» Алмаз Насыров рассказал о планах воссоздать часть древнего города Ошель, который существовал в Булгарском государстве и был сожжен князем Святославом.

Масштабный проект на 50 тыс. квадратов хотят реализовать неподалеку от глэмпинга «Середина реки». Сейчас идут переговоры с партнерами из Москвы, эскизный проект готов.

На территории воссозданного города будет ресторация «Сыр и рыба» общей вместимостью 100 человек. Планируют подавать блюда, в составе которых свой сыр и волжская рыба. Инвестор готов построить здравницу – комплекс с банными ритуалами для релакса и оздоровления. Средний чек будет в районе 5 тыс. рублей.

Место должно стать и фестивальным. В планах проводить фестиваль воздушных змеев, рыбный фестиваль, фестиваль сыра и вина.

«Если у нас это получится, то туризм увеличится кратно. По скромным подсчетам, в год мы должны принимать более 100 тыс. туристов», – рассказал Насыров.

Фото: стоп-кадр видео

В Камско-Устьинском районе появится ранчо

На развитие туризма в районе будет работать проект предпринимателя Руслана Нуриева «Камские стихии». Он уже приобрел 10 га земли на берегу залива реки Волги.

«Там предполагается активный отдых, не какой-то пассивный!» – заверил предприниматель и пояснил, что речь идет о «покатушках»: на мотоциклах, багги, квадроциклах. Отдохнуть можно будет в одноименном глэмпинге.

Сейчас Нуриев занимается фермой-конюшней, которая появилась в июне этого года. Уже есть 28 голов. Стадо будет увеличиваться.

«Лошади свыше 2,5 млн стоят. Они редкие, даже в Татарстане нет таких лошадей», – сказал Нуриев. Например, будут лошади пород першерон и брабансон – это крепкие и могучие тяжеловозы.

На ферме планируется открыть эко-отель, чтобы гости издалека попробовали себя в качестве фермеров, смогли покататься на лошадях и на санях, запряженных лошадьми. Гостиница будет примерно на 40-50 номеров.

По итогам «Инвестиционного часа» стало понятно, что Камско-Устьинский район развивает туризм и не собирается на этом останавливаться. Судя по успеху «Камского трофея» и «Камского виноградника», спрос есть – значит, есть смысл вкладываться в предложения.

«Замечательный сегодня муниципальный час. Драматургия сродни Голливуду. Начали с того, что 45-е место по инвестициям, а потом как завернул глава все красоты. Везде рефреном идет мысль: “Смотря с чем сравнивать”. Да, где-то есть промышленность. А смотрите, какая у нас природа!» – сказал первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов.