«Красивая река – чистые берега»: волонтеры НКНХ запустили новый экологический проект

Инициативу экоактивистов от предприятия поддержали педагоги Нижнекамского детского эколого-биологического центра (ЭБЦ). 9 апреля они провели первую совместную акцию – экологический час, участниками которой стали ученики младших классов 25-й гимназии.

Школьникам рассказали о том, какие виды рыб населяют реки и озера Нижнекамского района, и способах поддержания чистоты прибрежной зоны и воды. Кроме этого, волонтеры еще раз напомнили учащимся о важности раздельного сбора отходов и том, как эта простая, ежедневная привычка помогает в сохранении природы и улучшении экологии в целом.

«Мне очень понравилась презентация, которую нам показывали. Надо беречь свою планету, для того, чтобы в будущем наши дети и дети наших детей тоже жили на чистой земле, пили чистую воду и дышали чистым воздухом, любили природу и бережно к ней относились», - поделился впечатлениями пятиклассник Андрей Новиков.

Во время мероприятия школьники также познакомились с обитателями подводного и животного мира, которые находятся на территории Детского эколого-биологического центра. Дети с интересом слушали рассказы об аквариумных рыбках, сухопутных черепахах, кроликах и попугаях. Ребята получили много полезной информации об уходе за домашними питомцами, а также поучаствовали в их кормлении.

Подобные встречи, по словам куратора проекта инженера по АСУП центра автоматизации ПАО «Нижнекамскнефтехим» Екатерины Сидоровой, будут проводится и в дальнейшем. В них могут участвовать учащиеся из разных школ города. В рамках экопроекта «Красивая река – чистые берега» запланированы не только профилактические беседы, но и акции по очистке прибрежных зон водоемов от мусора. Наиболее активные участники получат подарки. Подробную информацию о дате и месте их проведения можно узнать в телеграмм-канале «Проекты волонтеров НКНХ» (@VOLONTER_NKNH).

Проект нефтехимиков стал одним из победителей конкурса волонтерских проектов, организованного при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Его цель – повышение экологической культуры жителей Нижнекамского муниципального района.

Информационная справка:

СИБУР ‒ крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру. Будучи одним из лидеров мировой нефтехимической отрасли, СИБУР стремится вносить значительный вклад в развитие экономики замкнутого цикла. СИБУР учитывает ESG-критерии во всех аспектах своей деятельности. Основным документом, охватывающим ключевые направления ESG-повестки компании, является Стратегия в области устойчивого развития до 2025 года.

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» действует с 1 февраля 2016 года в 16 ключевых городах присутствия компании и охватывает шесть приоритетных направлений социальной сферы: развитие городов, образование и науку, спорт и здоровый образ жизни, охрану окружающей среды, культуру и волонтерство.

«Нижнекамскнефтехим» ‒ входит в ТОП-10 мировых производителей синтетических каучуков, является одним из крупнейших в мире производителей синтетического полиизопрена и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков. Предприятие выпускает свыше 700 тысяч тонн каучуков и более 700 тысяч тонн пластиков в год. В ассортименте выпускаемой продукции - более 120 наименований. В число приоритетных направлений работы «Нижнекамскнефтехима» по снижению воздействия на окружающую среду входят уменьшение выбросов в атмосферный воздух, снижение загрязнения сточных вод и сохранение почвы.