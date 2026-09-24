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Общество 24 сентября 2026 13:06

Крашенинников: закон об адвокатской монополии в текущем виде принят не будет

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Позиция Госдумы по законопроекту об адвокатской монополии остается неизменной – в текущем виде документ принят не будет. Об этом на V Казанском международном юридическом форуме заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«По адвокатам позиция не меняется, мы не хотим в таком виде, конечно, принимать», – подчеркнул он.

Речь идет о законопроекте, подготовленном Минюстом в 2025 году в рамках реформы адвокатуры. Документ предусматривает общее правило, по которому судебным представителем должен быть адвокат. Для юристов без адвокатского статуса предполагался переходный период для получения статуса. Минюст объяснял инициативу необходимостью профессионализации судебного представительства.

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