Крашенинников в Казани: 10-я статья закона об ИИ требует доработки

Закон об искусственном интеллекте вступил в силу с 1 сентября 2026 года, однако его 10-я статья начнет действовать только с 1 марта 2027 года. Об этом на V Казанском международном юридическом форуме сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, норма вызвала серьезные споры в юридическом сообществе.

«Если вы правомерно приобрели авторское произведение, то вы можете его перерабатывать. Искусственный интеллект может его «поедать» и дальше использовать. Все права авторов, права телекомпаний, права газет уже не считаются», – пояснил Крашенинников. Он отметил, что авторское сообщество, телеканалы и правообладатели активно выступают против такого подхода.

Крашенинников сообщил, что ведется работа по урегулированию баланса между развитием искусственного интеллекта и защитой правообладателей.

«У нас есть поручение Администрации Президента. Мы пытаемся сделать мостики между искусственным интеллектом и естественным интеллектом – четвертой частью ГК, чтобы, с одной стороны, обеспечить правоохрану правообладателей, а с другой – не дать застопориться искусственному интеллекту», – заявил депутат.