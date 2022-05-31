«Красава» Евгения Савина может переехать на Кипр и заявиться в одну из низших лиг страны

Футбольный клуб «Красава», президентом которого является блогер Евгений Савин, может переехать на Кипр. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, участник ФНЛ-2 текущего сезона продолжит выступления в одной из низших лиг страны. Однако, сообщается, что сам Савин рассматривает и иные варианты.

Напомним, футбольный клуб «Красава» столкнулся с финансовыми трудностями после ухода спонсоров из-за начала российской спецоперации на Украине. В мае президент клуба, Евгений Савин, в своем ютуб-канале выпустил видео с участием украинских футболистов, после чего покинул Россию.

Чуть позже экс-футболист и блогер объявил, что его клуб прекращает сущестование в России, пообещав назвать новое место базирование команды в ближайшее время.