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Происшествия 17 марта 2025 13:16

Крановщик предстанет перед судом за травму рабочего на Горьковском шоссе в Казани

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В Татарстане машинист крана-манипулятора обвиняется в нарушении правил безопасности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в ноябре прошлого года при строительстве тоннеля на Горьковском шоссе в Казани машинист не убедился в отсутствии в кузове людей и самовольно поднял стрелу крана, чтобы та не мешала погрузке.

Мужчина не успел ослабить трос, что привело к его обрыву, и сорвавшийся крановый крюк упал прямо на рабочего, находящегося в кузове. Потеряв равновесие, тот сильно ударился головой о край кузова, получив серьезные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#пострадал рабочий #Уголовное дело
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