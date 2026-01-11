Крайний срок оплаты ЖКХ с 1 марта сдвинут на пять дней

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг изменится в России с 1 марта: его перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, его слова приводит «РИА Новости».

Соответствующий закон вступит в силу уже в начале марта и сдвинет дату обязательной оплаты коммунальных услуг на пять дней. Это даст гражданам возможность оплачивать счета за ЖКХ до 15-го числа месяца.

Колунов отметил, что закон направлен на поддержку россиян. Он пояснил, что заработная плата не у всех поступает до 10-го числа, многие получают деньги в период с 12 по 15 число. В таких условиях новая дата оплаты будет для них более удобной.

Парламентарий подчеркнул, что речь идет не только о комфорте. Перенос срока позволит снизить количество просрочек и избежать начисления пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг.