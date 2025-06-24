Крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесли с 10-го на 15-е число

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому крайний срок оплаты услуг ЖКХ переносится с 10-го на 15-е число месяца, следующего за отчетным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу с 1 марта 2026 года.

В тексте закона указано, что «плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем». Ранее оплату необходимо было производить до 10-го числа.

Инициатива о переносе сроков оплаты была связана с многочисленными обращениями граждан, отмечавших неудобство действующих правил. Как пояснил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, у многих россиян день выплаты зарплаты наступает после 10-го числа, из-за чего возникали финансовые разрывы. Нововведение, по его словам, позволит гражданам оплачивать коммунальные услуги своевременно, что также должно снизить уровень задолженности в сфере ЖКХ.

Кроме того, документ устанавливает единый срок для выставления платежных документов – не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим. До настоящего времени такая дата могла определяться на уровне решений общих собраний жильцов или условий договоров управления.

Также вносятся изменения в состав информации, подлежащей размещению в государственной информационной системе ЖКХ. Федеральная служба судебных приставов будет обязана публиковать сведения о исполнительных производствах по долгам за жилищно-коммунальные услуги. Дополнительно оператор ЕИС жилищного строительства должен будет размещать информацию о вводе в эксплуатацию многоквартирных домов и объектов блокированной застройки, а также их технические характеристики и текущее состояние.