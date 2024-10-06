Край муралов и педагогических династий: альметьевцы представили в Казани День культуры

5 октября в Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Альметьевского района.

Как сообщили в пресс-службе конкурса, в фойе Культурно-досугового комплекса им. Ленина развернулась экспозиция «Семейные ценности Нефтеграда — сердце Альметьевска», где были представлены семейные традиции и обычаи многонациональной столицы нефтяного края. Первой гостей встречала экспозиция Альметьевского краеведческого музея. Центральным экспонатом выставки стала Гусыня.

Как рассказал директор музея Айдар Газизуллин, гусь является для татарского народа своеобразным символом.

Символом сытой и вкусной жизни, символом возрождения, когда каждое лето новая стайка гусей гогочет во дворе, символом взаимопомощи, например, традиция коллективного ощипывания гусей по осени «Каз өмәсе», и гостеприимства, символом домашнего тепла и уюта (подушки и перины традиционно делают из гусиного пера) и символом связи поколений, относящейся к богатой истории и этнографии татар.

Образ гусыни, олицетворяющий женское начало, пролетел сквозь века и прочно закрепился в татарской культуре. Не случайно, в Альметьевске в рамках реализации паблик-арта проекта «Сказки о золотых яблоках», цель которого показать корневой татарский фольклор средствами современного городского искусства, появился знаковый мурал «Госпожа Гусыня: традиция и свобода» художника Николаса Санчеза (AlfАlfa) из Уругвая.

Всего в рамках данного проекта за пять лет в Альметьевске было создано 40 муралов и инсталляций.

На стенде Альметьевской библиотечной системы также была представлена сувенирная продукция с изображением мурала «Гусыня». Здесь же развернулись две книжные выставки.

Первая посвящена городу Альметьевск — городу, рожденному нефтью, который в прошлом году отметил свое 70-летие, вторая выставка посвящена известным выходцам Альметьевского района: ученому-просветителю, историку, богослову, религиозному и общественному деятелю Ризаетдину Фахретдину, писателю, педагогу-просветителю, журналисту и общественному деятелю Фатиху Карими, известным нефтяникам, спикеру Государственного Совета Республики Татарстан Фариду Мухаметшину.

На соседнем столе альметьевцы разложили гигантский калинник — пирог из калины длиной в 1 метр 30 сантиметров и весом в 6 кг. Калинник является почетным гостем на октябрьском чаепитии у разных народов, проживающих на территории Альметьевского района.

Так, пирог с калиной был представлен и в чувашском подворье (палан купли), и в русском (пирожки с калиной), и в татарском (балан бәлеше). Мордовское подворье также представило свое традиционное блюдо из калины — кулага.

Здесь же был презентован проект районного дома культуры «Рукотворное чудо». В рамках данного проекта все 36 сельских поселений Альметьевского района были оснащены ткацкими станками по изготовлению напольных ковриков.

На экспозиции также были представлены педагогические семейные династии Альметьевского района. Среди них педагогическая династия Валиахметовых-Даминовых из татарского села Сулеево, династия Фокиных из села Русское Акташево, династия Бикбовых из чувашского села Старое Суркино и династия Якуниных из мордовского села Верхний Акташ.

Общий педагогический стаж династия Валиахметовых-Даминовых, которая берет свое начало от учителя начальных классов Рабигы Даминовой, составляет 453 года.

Педагогической деятельностью в этой семье занимается уже четвертое поколение. Педагогическая династия Фокиных насчитывает более 150 лет. В семейном архиве Фокиных ранится школьный дневник 1941-го года, учебники разных лет, гармонь Ямаха и другие ценные экспонаты.

Закончился День культуры Альметьевского района концертом под названием «Семья — сила: Семья — символ жизни!» с участием творческих коллективов Альметьевского района. Перед началом концерта гостей поприветствовала заместитель главы района Роза Афлятунова.

«Альметьевский район по праву гордится своими людьми. Город и район растет и процветает», — отметила она. День культуры Альметьевского района посетила также начальник управления культуры и развития языков народов Республики Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан Ляйсан Низамова.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год.

На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступлений творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.