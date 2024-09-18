Край литераторов и олимпийских чемпионов: заинцы отметили в Казани День культуры

Накануне в Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» состоялся День культуры Заинского района.

Как рассказали в пресс-службе конкурса, мероприятие стартовало на площади перед Культурно-досуговым комплексом им. Ленина. Гостей праздника встречал большой надувной чайник, приглашая их отведать татарский травяной чай, которого здесь было представлено целых шесть видов. Травы для чая были собраны на территории Заинского района.

К чаю заинцы подавали татарское национальное блюдо кыстыбый. По словам директора централизованной библиотечной системы Заинского района Сарии Батршиной, кыстыбый является любимым татарским блюдом ее земляков.

«У нас в районе 22 сельских поселения и в каждом из них есть собственный рецепт этого блюда», — отметила она.

Здесь же прошел мастер-класс по изготовлению кыстыбый с картофелем, пшенной кашей и картофелем с грибами.

В фойе Культурно-досугового комплекса им. Ленина развернулась выставка декоративно-прикладного искусства Заинского района. Основное место здесь заняла выставка домотканых ковров. Паласы были собраны по всему району. Среди них ковры, сотканные как пожилыми женщинами района, некоторых из которых уже нет в живых, так и современными мастерицами. Ковры поражали посетителей экспозиции не только своей цветовой палитрой, но и качеством изготовления.

По словам Батршиной, которая провела экскурсию по экспозиции, домотканые паласы заинских мастериц хранятся в музеях Франции и Швеции.

«Паласы издревле ткали в Заинском районе — мастерицы долгими зимними вечерами собирались вместе, вручную красили шерстяные нитки и ткали паласы», — рассказала она.

Сегодня в районе восстанавливают данный промысел.

Еще одна гордость Заинского района — сельскохозяйственное производство. Район является одним из передовых в области сельского хозяйства. Основная культура выращивания — сахарная свекла. Здесь же работает Заинский сахарный завод, который был основан в 1960 году. Сегодня «Заинский сахар» входит в топ-5 крупнейших сахарных заводов России.

Но основная гордость Заинского района — это его знаменитые уроженцы. В фойе КДК им. Ленина был представлен внушительный стенд с фотографиями именитых земляков. Так, среди них были сразу два олимпийских чемпиона. Это уроженец села Верхний Багряж, олимпийский чемпион 1972 года по лыжным гонкам Федор Симашев и уроженец села Новый Зай, олимпийский чемпион 1992 года, хоккеист Евгений Давыдов.

Заинский район также можно смело назвать краем литераторов. Здесь родились народный писатель Татарстана, драматург, уроженец села Нижние Лузи Рабит Батулла, народный поэт Татарстана, уроженец села Пуст-Ашит Муддарис Аглямов. Своим заинцы считают и народного писателя Татарстана, драматурга Аяза Гилязова. Несмотря на то, что классик татарской литературы родился в Сармановском районе, детство он провел в деревне Верхний Багряж Заинского района. Здесь же Аяз Гилязов окончил среднюю школу. К слову, гостей Дня культуры Заинского района встречали сын Аяза Гилязова, доктор исторических наук Искандер Гилязов и супруга и соратница Аяза Гилязова Накия.

В Заинском районе также родились первый президент Академии наук РТ Мансур Хасанов, археолог Фаяз Хузин, доктор филологических наук Хатип Миннегулов, который также лично присутствовал на встрече.

В экспозиции также были представлены трудовые семейные династии Заинского района. Среди них семья Мухановых — 12 представителей этой семьи трудится на Заинской ГРЭС, их совокупный трудовой стаж составляет 339 лет. Столько же представителей семьи Бусыргиных трудится на «Заинском сахаре». Их совокупный трудовой стаж на данном предприятии составляет 369 лет. А основатель династии Николай Бусыргин был первым строителем сахарного завода, на сегодняшний день он является ветераном «Заинского сахара».

Среди прочего на экспозиции можно было увидеть мандолину, на которой играл Муса Джалиль.

Закончился День культуры Заинского района концертом под названием «Колесо времени», где была представлена культура четырех народов, проживающих на территории района — татар, русских, кряшен и чувашей. Перед началом концерта гостей от имени главы Заинского района Разифа Каримова поприветствовал замглавы района Петр Уразайкин.

«Главное богатство нашего района — это трудолюбивый народ и его именитые земляки, среди которых Аяз Гилязов, Рабит Батулла, Наиль Дунаев, Хатип Миннегулов, Мансур Хасанов, Фаяз Хузин, Мударис Аглямов, Мансур Хасанов, Марс Михайлов, Юрий Гортышев, Федор Симашев и другие. В основе всего достигнутого лежит упорный, самоотверженный труд заинцев на благо своего родного района и Республики Татарстан», — отметил он.

Замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин добавил к его словам, что много уроженцев Заинского района внесли свой вклад в развитие культуры Республики Татарстан.

Дни культуры Заинского района посетили также председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов и ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год. На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступлений творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.