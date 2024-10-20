Край кулинаров и кряшенских красавиц: в Казани прошел День культуры Тюлячинского района

В Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Тюлячинского района, сообщили в пресс-службе конкурса.

В фойе первого этажа КЦ «Сайдаш» гостей встречала экспозиция, посвященная конной ферме семьи Гиниятуллиных, ставшей своеобразным брендом муниципалитета. Всего на сегодняшний день в хозяйстве Гиниятуллиных насчитывается 388 голов — чистокровные арабские и английские скакуны, пони и редкие лошади татарской породы. Татарских лошадей здесь большинство — 213 голов. Глава хозяйства — конезаводчик Сагит Гиниятуллин был первым фермером в Тюлячинском районе, его хозяйство было образовано в 1990-е годы.

Сначала здесь разводили коров, потом перешли на лошадей. Сегодня в хозяйстве Гиниятуллиных функционирует конноспортивная школа, есть небольшой ипподром. Скакуны Сагита пользуются большой популярностью. Татарских лошадей из Тюлячинского района покупают и увозят в том числе и в Монголию.

Трудолюбивая семья Гиниятуллиных известна далеко за пределами Тюлячинского района. В 2008 году она стала победительницей в республиканском конкурсе «Гордость Татарстана — трудовая династия». Сам Сагит Гиниятуллин удостоен почетного звания «Заслуженный фермер России».

Лошадь всегда была в почете у татар. Она означала и обороноспособность, и возможность быстрого передвижения, и дружбу. А спортивные состязания и праздники, такие как Сабантуй, вообще нельзя было представить без скачек. Кони татар использовались и во время войн первой половины XX века. Но позднее они стали невостребованными из-за развития механизации.

Во времена Хрущева было принято решение изъять лошадей из частных хозяйств и передать их в колхозы и совхозы. К началу 1960-х годов татарская порода лошадей почти исчезла, однако в редких частных хозяйствах этих легендарных коней все же содержали. Только так удалось сохранить татарскую лошадь. В 2018 году татарская лошадь получила официальное признание и была занесена в Федеральный государственный реестр как отдельная порода.

И в этом есть заслуга Сагита Гиниятуллина, а также его сподвижников Фарита Набиуллина и Фаниса Бакирова из Лениногорского и Алькеевского районов. Под эгидой Министерства сельского хозяйства Татарстана они доказали существование этой древней породы.

Тюлячинский район также славится своими родниками, в частности, источниками с водой, богатой йодом. Продегустировать родниковую воду можно было здесь же.

Фойе второго этажа КЦ «Сайдаш» было полностью отведено под кулинарную выставку — весь холл заняли богато накрытые столы. И это не случайно, ведь именно Тюлячинский район является родиной «отца татарской кухни» Юнуса Ахметзянова.

Юнус Ахметзянов родился в селе Верхние Кибя-Кози Тюлячинского района. С 1968 года занимал должность заведующего производством легендарного Дома татарской кулинарии. Ахметзянов обработал и издал рецепты приготовления традиционных татарских блюд. Сегодня мало кого в Казани можно удивить такими блюдами, как талкыш-калеве, эчпочмак, куллама, кош теле, кыстыбый или губадия. Но именно Юнус Ахметзянов популяризировал эти и многие другие блюда татарской кухни.

Он вернул татарам национальные блюда. Еще будучи подростком, Юнус активно интересовался рационом татарских крестьян и горожан, подробно расспрашивал у взрослых и запоминал приемы приготовления наиболее распространенных блюд. Он не только восстанавливал полузабытые рецепты, но и осовременивал их, привносил в рецептуры новые ингредиенты, пробовал приготовить их с использованием новейшего оборудования и технологий и создал целую библиотеку уникальных рецептов национальной татарской кухни, которые вошли в неоднократно переиздаваемую книгу «Татарская кухня».

Был также автором таких известных книг по кулинарии, как «Кулинария и дары природы», «Сто рецептов из картофеля», «Секреты хорошего стола» и других. Именно ему было поручено обслуживать гостей Олимпиады 1980 года. Юнус Ахметзянов умер в 1984 году. С 2006 года ежегодно в день его рождения отмечают Всемирный день татарской кухни.

В Тюлячинском районе и сегодня проживают продолжатели традиций Юнуса Ахметзянова. Среди них — кондитер Лейла Кашапова, которая в 2023 году победила на битве шеф-поваров на халяльной выставке в Стамбуле. Она вместе с Лилией Сагитовой открыла кулинарную студию, которая работает как в Тюлячах, так и в Казани.

Среди традиционных татарских блюд, приготовленных жительницами деревень Тюлячинского района, были тутырма (фаршированная колбаса), паштет из малины, борай бәлеше (пирог с полбой), кыстыбый, который здесь называют күзикмәк, большой чак-чак, вяленый гусь, губадия, вак бәлеш с рисом (беляш), сушеный творог корт, который здесь называют тура, хворост, фаршированная тыква и другие блюда.

Наряду с татарскими национальными блюдами на экспозиции были представлены изысканные современные блюда — пирожные Павловой, орешки из кабачков, конверты из блинов и другие.

В память о своем именитом земляке в Тюлячинском районе уже второй год подряд проводят фестиваль-конкурс, посвященный наследию Юнуса Ахметзянова.

Здесь же были презентованы достижения местных производителей — Тюлячинского маслодельно-молочного завода, пасеки Сабиржановых и других предприятий. На выставке пчеловодов Сабиржановых можно было встретить не только привычные медовые продукты, но и мыло, а также косметические средства на основе продуктов пчеловодства.

Завершился День культуры Тюлячинского района концертной программой под названием «Ныклы гаилә — ил терәге» («Крепкая семья — опора государства»).

Перед началом концерта гостей праздника поприветствовал глава Тюлячинского района Айрат Фатхуллин. «В Тюлячинском районе проживает трудолюбивый народ с богатыми традициями и наследием», — отметил он.

День культуры Тюлячинского района посетил также заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов. «Наше будущее, наше культурное наследие — в руках молодых. Наша обязанность — не растерять и передать эти традиции в их руки», — подчеркнул он.

Во время концерта выступили фольклорные ансмабли и отдельные исполнители Тюлячинского районы. Был среди них и семейный фольклорный ансамбль Павловых из села Субаш Тюлячинского района. Семья Павловых вносит большой вклад в сохранение культуры и традиции кряшен.

Так, в 2022 года основательница ансамбля — 70-летняя Зоя Павлова стала обладательницей титула «Нечкә бил» одноименного республиканского конкурса, а ее внучка Анжелика Павлова в 2023 году одержала победу в конкурсе «Питрау чибәре» и стала обладательницей звания «Керәшен чибәре» («Кряшенская красавица»). Конкурс проводится ежегодно в рамках республиканского праздника культуры кряшен «Питрау» в Мамадышском районе Татарстана.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в регионе второй год.

На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступления творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.