Край колыбелей и Чатыр-Тау: азнакаевцы представили День культуры в Казани

В Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Азнакаевского района. В рамках события была представлена насыщенная программа, передающая традиции, обычаи и культурное наследие народов, проживающих на территории района.

Как рассказали в пресс-службе конкурса, в сквере у здания Татарской государственной филармонии развернулись выставка «Колыбель семьи», отражающая жизнь и быт народов, проживающих в Азнакаевском районе, танцевальная и песенно-музыкальная площадка национальных игр, различные интерактивные площадки.

Здесь гостей торжественно встречал народный духовой оркестр районно-городского Дворца культуры Азнакаева под руководством Марселя Ахметова. Далее расположился ансамбль чувашского села Якты-Куль.

Якты-Куль — это единственная чувашская деревня в Азнакаевском районе. В 2015 году здесь насчитывалось 76 жителей, однако, несмотря на малочисленность, в селе есть свой ансамбль, открыли новый клуб. В 2017 году к 90-летию со дня основания деревни была выпущена книга о ее истории «Притяжение Светлого озера».

Здесь же был представлен бренд Азнакаевского района — актюбинская игрушка. В муниципалитете выпускают более 2 тыс. видов игрушек, отлитых и расписанных вручную. Сегодня актюбинскую игрушку можно приобрести на АЗС «Татнефть» по всей России. Специально для них в Актюбинском начали выпускать статуэтку татарского мальчика в тюбетейке, обнимающего нефтяной станок-качалку. Темы игрушек — старый быт татарского народа, его будни и праздники, фольклорные типажи. Сегодня на предприятии работают около 100 детей-инвалидов.

Принципы социального предпринимательства практикует на своем производстве и художник Галина Герк. Немка по национальности, Галина родилась и выросла в Сибири, в 1973 году после учебы по распределению попала в Азнакаево, где преподавала в школе ИЗО и черчение. Последние 20 лет работает в Азнакаевской школе искусств. Сегодня она руководит основанным ею и известным уже по всему Татарстану брендом «Азнакаевская кукла».

Помимо изготовления кукол в традиционных татарских костюмах, Галина Герк также занимается выпуском вышитой продукции, среди которых традиционные татарские полотенца, калфаки и сумки. Вышиванием занимаются также и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Отдельное место заняла экспозиция «Детские колыбельные разных лет». На выставке было представлено более десяти колыбелей разных лет, изготовленных из дерева и ивовых прутьев, которые ныне хранятся в сельских музеях. Более десяти лет назад в Азнакаевском районе реализовали проект, связанный с колыбельными песнями — собрали фольклорные колыбельные и выпустили два диска. Сегодня этот сборник колыбельных имеется в том числе у татар Германии, Венгрии, Болгарии и США.

«Нужно распространять данный опыт и в других районах республики», — уверен заместитель руководителя исполкома Азнакаевского района по социальным вопросам Дамир Гилязов. Здесь же была представлена богатая выставка старых домотканых и вышитых полотенец, собранных в татарских деревнях и бережно хранящихся в музеях муниципалитета.

Ткачеству и работе с детьми в Азнакаевском районе уделяют особое внимание. Руководство муниципального образования приобрело и снабдило детские сады и школы района ткацкими станками, теперь детей обучают традиционному татарскому промыслу с самого раннего детства. Издавна ткачество и текстильное ремесло было основным промыслом Азнакаевского района.

В старину наличие ткацкого станка в доме означало достаток семьи. На поляне мастерицы на ткацких станках проводили мастер-классы по ткачеству из цветных нитей. Во время экспозиции все желающие смогли освоить азы работы и принять участие в воссоздании традиции семейного ткачества.

Главная природная достопримечательность Азнакаевского района — это государственный природный заказник регионального значения, одна из самых высоких точек Татарстана, гора Чатыр-Тау. На горе растут 38 видов растений, внесенных в Красную книгу.

У подножия склона и в распадках обитает колония обыкновенных (степных) сурков, или байбаков, а также обыкновенная слепушонка, хомячок Эверсмана, серый хомячок и степная пеструшка, у которых Чатыр-Тау — северная граница ареалов. Именно по названию обыкновенных степных сурков назван бренд «Байбак»: семья Гумаровых выращивает в деревне Камышлы Куль техническую коноплю, из полученного сырья производят масло, чай, семена и другую продукцию.

Здесь же развернулась книжная выставка под названием «Зур милләтнең күңел бизәген, үлчәр әле тарих бизмәне...», которая познакомила с литературой, посвященной истории района, его культуре, природе и людям, прославляющим своим трудом родную землю. В Азнакаеве немало писателей и поэтов. Книжная выставка «Күңелләрдә, йөрәкләрдә тик бер теләк: туган җирем, Азнакаем, яшә гөрләп» продемонстрировала богатство литературного наследия района.

Завершился День культуры Азнакаевского района концертной программой под названием «Азнакаево — колыбель семьи» («Азнакаем — гаилә бишегем»). Перед началом концерта гостей праздника поприветствовал заместитель руководителя исполкома района Дамир Гилязов. «В Азнакаево живет гордый, удачливый, образованный народ. Мы счастливы своим трудолюбивым народом», — отметил он.

День культуры Азнакаевского района посетил также заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин. «Это не просто конкурс, это повод встретиться еще раз в такое непростое время», — подчеркнул он.

Концертная программа была выстроена вокруг театрализованного представления, посвященного обрядам и традициям татарской свадьбы. Так, зрителям показали все этапы бракосочетания начиная от сватовства и заканчивая церемонией посещения первой бани новобрачных. Здесь же показали бейби шауэр по-татарски: вместе с молодоженами в баню запирались петух и курица, если первым из бани вылетит петух, то родится мальчик, если курица, то девочка.

«Гостями» на татарской свадьбе стали русские, чуваши, белорусы и другие народы, проживающие в Азнакаевском районе, которые выступили со своими творческими номерами. Театрализованное представление переплеталось с номерами творческих коллективов и талантов района. Отдельного внимания заслуживало выступление детского этнофольклорного ансамбля «Хыял» детской школы искусств Азнакаева.

Выступление на сцене Татарской государственной филармонии в Казани стал дебютным для детского ансамбля. В этот вечер участники «Хыяла» играли на таких старинных инструментах, как ятаган, кыл-кубыз, думбра, даф, курай.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год.

На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители региона познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступлений творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.