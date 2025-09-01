Краеведение, мессенджер MAХ, продвинутая профориентация: новшества в школах Татарстана

Сегодня начинается новый учебный год. Школьная программа в нем претерпит несколько изменений. Увеличится количество часов на историю и появится курс истории родного края. Изменения также затронут обществознание и профориентационную работу. При этом количество часов на изучение родных языков сохранится. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Обществознание будут изучать с девятого класса, а не с шестого

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обществознание перенесли на девятый класс

С нового учебного года в школах начнут изучать обществознание с девятого класса, а не с шестого, как было раньше. В учебной программе этого предмета также произошли изменения.

В частности, девятиклассники на обществознании будут изучать в том числе правила общения в реальном и виртуальном пространстве, борьбу с фейками, информационные войны. Они также узнают о профессии журналиста, блогерстве и дата-журналистике.

Одиннадцатиклассникам на уроках расскажут о традиционных семейных ценностях, защите национальных интересов, противодействии экстремизму и национализму.

В 9 классе на обществознание отводится час в неделю, в 10 классе – один урок, в 11 классе – два урока в неделю.

Значительно вырастет количество часов по истории Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Больше часов выделили на изучение истории

Время, которое освободилось из-за отмены обществознания в средних классах, выделили для истории. То есть количество часов по этому предмету значительно вырастет – до 476, что на 136 больше, чем раньше.

Так, историю в 5–8 классах школьники будут изучать три часа в неделю, в 9 классе – два часа.

В 5–7 классах появится модуль «История нашего края», в 8 классе высвободившееся время поделят между всеобщей историей и историей России.

Кроме того, в программу по истории добавили новые компетенции, чтобы научить школьников выявлять в информации фальсификацию, приводить аргументы в защиту исторической правды.

Программа по истории дополнена учебным курсом «История нашего края» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Школьники начнут изучать историю своей малой родины

Изменения в программе по истории связаны также с дополнением предмета учебным курсом «История нашего края». Это сделано, чтобы повысить интерес к изучению истории своей малой родины и ее этнокультурных традиций.

Кроме того, содержание теперь уже бывшего предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» интегрируют в учебный курс «История нашего края».

Специально разработан учебник по курсу «История нашего края» для 5–7 классов.

Ильсур Хадиуллин сообщил, что количество часов для изучения родных языков остается на прежнем уровне Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Количество часов по родным языкам сохранится

С 1 сентября вносятся изменения в федеральные государственные образовательные стандарты и программы. Родные языки будут изучаться в рамках учебных предметов «Родной язык», «Государственный язык республики Российской Федерации» и «Родная литература».

«Количество часов остается на прежнем уровне», – сообщил глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин на заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в Иннополисе.

В олимпиаду по информатике вошли профили «Программирование», «Информационная безопасность», «Робототехника» и «Искусственный интеллект» Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости

Произошли изменения во Всероссийской олимпиаде школьников

В новом учебном году произошли изменения во Всероссийской олимпиаде школьников. В состязаниях по труду (технологии) сохранились два профиля – «Культура дома, дизайн и технология» и «Техника, технология и техническое творчество».

В олимпиаду по информатике вошли профили «Программирование», «Информационная безопасность», «Робототехника» и «Искусственный интеллект».

Всероссийская олимпиада школьников – самое масштабное интеллектуальное состязание в России. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады могут поступить в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по соответствующему профилю.

Мероприятия по профориентационной деятельности подразумевают в числе прочего экскурсии на производство Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Школы перейдут на основной или продвинутый уровень профориентации

В части профориентации с 1 сентября все школы Татарстана начнут работать на основном или продвинутом уровне.

Единая модель профориентационной деятельности начала внедряться во всех школах России с 2023 года. Она рассчитана на учащихся 6–11 классов. Профминимум включает три уровня – базовый, основной и продвинутый.

На базовый уровень отводится не менее 40 часов в учебный год, на основной – не менее 60 часов, на продвинутый – не менее 80 часов.

Мероприятия по профориентационной деятельности подразумевают создание профильных классов, урочную и внеурочную работу, экскурсии на производство, посещение выставок и ярмарок профессий, а также получение дополнительного образования.

На продвинутом уровне школьники получают более глубокое и профессиональное понимание о профессиях.

Перевод всех школьных чатов в Татарстане в национальный мессенджер MAX начнется 1 сентября Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Все школьные чаты переведут в национальный мессенджер MAX

С 1 сентября начнется перевод всех школьных чатов в Татарстане в национальный мессенджер MAX. При этом в нем будут отражены привычные сервисы «Сферума» – «Пушкинская карта», «Награды», «Переменка».

На первом этапе в национальный мессенджер MAX переведут работников Минобрнауки РТ и Управления образования, на втором – администрации и работников школ, детских садов, колледжей и техникумов.

Третий этап коснется родителей, учащихся школ, колледжей и техникумов, а также родителей воспитанников дошкольных организаций.

В Татарстане выделят дополнительные ставки педагогов-психологов Фото: © Владимир Песня / РИА Новости

В школах станет больше педагогов-психологов

Для школ, где обучается более тысячи детей, с 1 сентября в Татарстане выделят дополнительные ставки педагогов-психологов.

«Все это стало возможным благодаря поддержке Раиса республики Рустама Минниханова. Такое решение позволит снизить общую нагрузку на специалистов в два раза», – рассказал глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в Иннополисе.

Он отметил, что одна из главных задач – раннее выявление подростков, склонных к совершению правонарушений. «Разные виды тестирования, реализуемые в республике, позволяют выявлять обучающихся с различными формами деструктивного поведения», – подчеркнул министр образования и науки.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»