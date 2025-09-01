Краеведение, мессенджер MAХ, продвинутая профориентация: новшества в школах Татарстана
В Татарстане разработали учебник по «Истории нашего края»
Сегодня начинается новый учебный год. Школьная программа в нем претерпит несколько изменений. Увеличится количество часов на историю и появится курс истории родного края. Изменения также затронут обществознание и профориентационную работу. При этом количество часов на изучение родных языков сохранится. Подробнее – в материале «Татар-информа».
Обществознание перенесли на девятый класс
С нового учебного года в школах начнут изучать обществознание с девятого класса, а не с шестого, как было раньше. В учебной программе этого предмета также произошли изменения.
В частности, девятиклассники на обществознании будут изучать в том числе правила общения в реальном и виртуальном пространстве, борьбу с фейками, информационные войны. Они также узнают о профессии журналиста, блогерстве и дата-журналистике.
Одиннадцатиклассникам на уроках расскажут о традиционных семейных ценностях, защите национальных интересов, противодействии экстремизму и национализму.
В 9 классе на обществознание отводится час в неделю, в 10 классе – один урок, в 11 классе – два урока в неделю.
Больше часов выделили на изучение истории
Время, которое освободилось из-за отмены обществознания в средних классах, выделили для истории. То есть количество часов по этому предмету значительно вырастет – до 476, что на 136 больше, чем раньше.
Так, историю в 5–8 классах школьники будут изучать три часа в неделю, в 9 классе – два часа.
В 5–7 классах появится модуль «История нашего края», в 8 классе высвободившееся время поделят между всеобщей историей и историей России.
Кроме того, в программу по истории добавили новые компетенции, чтобы научить школьников выявлять в информации фальсификацию, приводить аргументы в защиту исторической правды.
Школьники начнут изучать историю своей малой родины
Изменения в программе по истории связаны также с дополнением предмета учебным курсом «История нашего края». Это сделано, чтобы повысить интерес к изучению истории своей малой родины и ее этнокультурных традиций.
Кроме того, содержание теперь уже бывшего предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» интегрируют в учебный курс «История нашего края».
Специально разработан учебник по курсу «История нашего края» для 5–7 классов.
Количество часов по родным языкам сохранится
С 1 сентября вносятся изменения в федеральные государственные образовательные стандарты и программы. Родные языки будут изучаться в рамках учебных предметов «Родной язык», «Государственный язык республики Российской Федерации» и «Родная литература».
«Количество часов остается на прежнем уровне», – сообщил глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин на заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в Иннополисе.
Произошли изменения во Всероссийской олимпиаде школьников
В новом учебном году произошли изменения во Всероссийской олимпиаде школьников. В состязаниях по труду (технологии) сохранились два профиля – «Культура дома, дизайн и технология» и «Техника, технология и техническое творчество».
В олимпиаду по информатике вошли профили «Программирование», «Информационная безопасность», «Робототехника» и «Искусственный интеллект».
Всероссийская олимпиада школьников – самое масштабное интеллектуальное состязание в России. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.
Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады могут поступить в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по соответствующему профилю.
Школы перейдут на основной или продвинутый уровень профориентации
В части профориентации с 1 сентября все школы Татарстана начнут работать на основном или продвинутом уровне.
Единая модель профориентационной деятельности начала внедряться во всех школах России с 2023 года. Она рассчитана на учащихся 6–11 классов. Профминимум включает три уровня – базовый, основной и продвинутый.
На базовый уровень отводится не менее 40 часов в учебный год, на основной – не менее 60 часов, на продвинутый – не менее 80 часов.
Мероприятия по профориентационной деятельности подразумевают создание профильных классов, урочную и внеурочную работу, экскурсии на производство, посещение выставок и ярмарок профессий, а также получение дополнительного образования.
На продвинутом уровне школьники получают более глубокое и профессиональное понимание о профессиях.
Все школьные чаты переведут в национальный мессенджер MAX
С 1 сентября начнется перевод всех школьных чатов в Татарстане в национальный мессенджер MAX. При этом в нем будут отражены привычные сервисы «Сферума» – «Пушкинская карта», «Награды», «Переменка».
На первом этапе в национальный мессенджер MAX переведут работников Минобрнауки РТ и Управления образования, на втором – администрации и работников школ, детских садов, колледжей и техникумов.
Третий этап коснется родителей, учащихся школ, колледжей и техникумов, а также родителей воспитанников дошкольных организаций.
В школах станет больше педагогов-психологов
Для школ, где обучается более тысячи детей, с 1 сентября в Татарстане выделят дополнительные ставки педагогов-психологов.
«Все это стало возможным благодаря поддержке Раиса республики Рустама Минниханова. Такое решение позволит снизить общую нагрузку на специалистов в два раза», – рассказал глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в Иннополисе.
Он отметил, что одна из главных задач – раннее выявление подростков, склонных к совершению правонарушений. «Разные виды тестирования, реализуемые в республике, позволяют выявлять обучающихся с различными формами деструктивного поведения», – подчеркнул министр образования и науки.
