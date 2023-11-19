Краевед Марк Шишкин: «В основе «Адониса» — здание, которому скоро исполнится 200 лет»

Здание бывшей швейной фабрики «Адонис» на улице Профсоюзной, имеющее двухвековую историю, будет продано почти за полмиллиарда рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Здесь торговали бытовой химией, краской цвета индиго, травами и фруктами

Длинное здание, тянущееся по Профсоюзной между улицами Чернышевского и Мусы Джалиля, до сих пор называют именем персонажа древнегреческой мифологии. Хотя швейная фабрика «Адонис» закрылась, да и носила это название меньшую — постсоветскую часть своей истории. Сейчас это часть барного пространства, каким стала Профсоюзная в начале XXI века. Зайдя в любой из баров на первом этаже или в подвалах «Адониса», можно догадаться, что эти своды из красного кирпича имеют продолжительную историю. Но эта история пока так никем и не была написана. Гораздо чаще вспоминают дом Ивана Афанасьевича Микляева, который спрятан во дворе бывшей фабрики.

Зайдя в любой из баров на первом этаже или в подвалах «Адониса», можно догадаться, что эти своды из красного кирпича имеют продолжительную историю Фото: © Марк Шишкин

Чем же представляло собой это здание раньше, до того как в ХХ веке было перестроено в швейную фабрику?

Дореволюционные планы и путеводители по Казани, такие «Справочно-адресная книжка» издания братьев Ярыгиных 1899 года или «План города Казани с слободами» издания Ивана Николаевича Харитонова (того самого «Харитон-бабая» из стихотворения Тукая) 1912 года видят на месте современного «Адониса» объект под красивым и немного архаичным названием – Москательный ряд.

Москательный товар – это то, что мы сейчас называем бытовой химией. «Москательный ряд, по левой стороне первого от Толчка квартала Малой Проломной улицы: краски, лаки, олифа, смолы, эфирные масла, щетки, рыболовные принадлежности и т.п. товары» — так описывал здешний ассортимент путеводитель «Вся Казань» за 1899 год. Рядом с Москательным этот же путеводитель фиксирует Травяной ряд: «По задней линии корпуса Москательного ряда: всякого рода сушеные травы, семена, вязаные и шерстяные изделия». Травяной или Травный ряд — это та часть фабричного корпуса, которая сейчас смотрит во внутренний двор «Адониса», а раньше выходила на сквозной торговый Дрябловский переулок.

Травный ряд — это та часть фабричного корпуса, которая сейчас смотрит во внутренний двор «Адониса» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Торговали в Москательном и Травяном рядах купцы и мещане. Торговали в лавках, арендуемых у города. Их деятельность попала в поле внимания офицеров Генерального штаба, собиравших «Материалы для географии и статистики России». В томе, вышедшем в 1861 году, сообщается, что москательный товар в Казань привозили с Нижегородской ярмарки на сумму до 200 тыс. рублей, из этой суммы на 100 тыс. рублей москательщики закупали кубовую краску (краска цвета индиго), которая шла на окраску крестьянского домотканого полотна и верблюжьего сукна. Москательным товаром в это время торговали в 34 лавках, а травами – в 12-ти. Травяная торговля была чисто женским бизнесом, который вели казанские мещанки. Оборотный капитал от торговли «травами здешней флоры» был скромным, не превышая 2 тыс. рублей в год.

Бытовая химия и травы были не единственными товарами, которыми торговали в здании современного «Адониса». В газете «Казанский биржевой листок» за 1888 год можно найти рекламное объявление фруктового погреба, который находился под Москательным рядом со стороны Петропавловской улицы (современная ул. Мусы Джалиля). Содержатель погреба Василий Федотович Плотников предлагал своим покупателям французские груши (дюшес и амарет), мандарины, апельсины, тирольские каштаны, яблоки нескольких десятков сортов и астраханский виноград. Кстати, этот торговец фруктами внес косвенный вклад в историю казанской архитектуры. Именно Плотников в 1905 году продал участок на улице Кирпичнозаводской (ныне ул. Хади Атласи) архитектору Карлу Людвиговичу Мюфке, и Мюфке построил там свой собственный дом — интересный памятник казанской архитектуры модерна.

Гостиный двор сейчас ассоциируют исключительно со зданием Национального музея РТ. А корпусов у него было много Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В документах дореволюционных Казанской городской думы и управы Москательный ряд называется еще и Москательным корпусом Гостиного двора. Юридически и территориально он был частью главной торговой площадки города, которую сейчас ассоциируют исключительно со зданием Национального музея РТ. А корпусов у казанского Гостиного двора было много: главный, дрябловский (в доме И.А. Микляева), москательный, медовый, батуринский, старый железный, табачный, рыночный и т.д. По соседству был Толкучий рынок, в просторечии Толчок, где шла бойкая мелочная торговля.

Как же выглядел Москательный корпус до советской реконструкции?

Остатки старинной галереи можно увидеть в любом баре

В 1889 году торговцы-москательщики решили сделать в корпусе ремонт и заодно расширить свои лавки за счет открытой галереи, выходившей на улицу. Такую же галерею можно увидеть сейчас в бывшем гостинодворском корпусе Национального музея РТ на улице Кремлевской, а если зайти в любой бар на первом этаже «Адониса», сразу хорошо видны опорные столбы этой галереи. На некоторых даже сохранились массивные металлические дверные петли.

Если зайти в любой бар на первом этаже «Адониса», сразу хорошо видны опорные столбы галереи Фото: © Марк Шишкин

Городские власти поддержали инициативу торговцев. Тогдашний казанский городской голова Сергей Викторович Дьяченко в сопровождении Бурганутдина Фахрутдиновича Муллина (владельца известного дома-музея на ул. Каюма Насыри) и других членов городской управы инспектировал объект, спустившись даже в подвалы.

От этого ремонта в Государственном архиве РТ осталось дело, в котором сохранилось единственное подробное изображение фасада Москательного корпуса и его план. Когда я показывал это изображение на одной из лекций и просил аудиторию угадать, несколько человек ответило: «Похоже на Казанский университет». Действительно, длинное двухэтажное здание в классическом стиле с двумя треугольными фронтонами и ионическими пилястрами напоминает и главное здание КФУ, и здание Присутственных мест в Казанском Кремле. До пожара 1842 года главный корпус Гостиного двора выглядел так же. Его ионические колонны, рифмующиеся с университетскими, запечатлел на своей картине Василий Степанович Турин.

До пожара 1842 года главный корпус Гостиного двора так же был украшен колоннами. Москательный ряд выглядел ему под стать Турин В. С. Гостиный двор. Казань. 1820-е / ru.wikipedia.org

Являясь частью Гостиного двора, Москательный ряд выглядел под стать своему более известному соседу на холме. Его классические формы отсылают нас ко времени строительства этого здания, которое помнят старые единицы хранения Государственного архива РТ. Несколько архивных дел о строительстве будущего Москательного корпуса относятся фонду Казанской городской шестигласной думы – муниципального органа, управлявшего городом от эпохи Екатерины II до городовой реформы Александра II.

До пожара 1815 года на месте «Адониса» было подворье Свияжского монастыря

Отправной точкой для благоустройства территории, где сейчас находится «Адонис», послужил катастрофический пожар 3 сентября 1815 года. До этого там располагалось подворье Свияжского Успенского монастыря, где останавливались монахи, приезжавшие по делам в Казань. Рядом с подворьем находился Осокинский дом, принадлежавший Приказу общественного призрения (органу, отвечавшему за «социальную защиту»). Именно «Осокинским» — по фамилии владельцев суконной фабрики — называли в начале XIX века дом Ивана Микляева, а подъем холма в сторону Петропавловского собора именовали «Осокинский бугор». Название «Дрябловский дом», утвердившееся позже в казанской краеведческой литературе, в документах начала XIX века использовалось реже.

Рядом с подворьем находился Осокинский дом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В числе причин, по которым в пожаре пострадал главный каменный корпус Гостиного двора, современники видели хаотичную скученность деревянных лавочек возле него. В 1816 году казанское городское общество приобрело для размещения Свияжского подворья дом купца Шапошникова на Покровской улице (угол современных улиц Карла Маркса и Карла Фукса), а бывшую монастырскую территорию забрало себе под торговлю, чтобы разгрузить Гостиный двор. Тогда же на торгах был приобретен у Приказа общественного призрения дом Микляева. Сразу же здесь выросло множество деревянных лавочек, где вели свое дело небогатые торговцы. Хотя городская дума планировала со временем построить каменные торговые корпуса, этот замысел воплотился не сразу.

Новый импульс развитию этой территории дал казанский вице-губернатор Александр Яковлевич Жмакин, который в 1823-1826 году исполнял обязанности губернатора. Это был деятельный администратор, который впоследствии возглавит Симбирскую губернию и будет занимать высокие посты в руководстве Министерства внутренних дел. Кроме «Адониса» с именем Жмакина связана полуразрушенная Введенская церковь в селе Шармаши Тюлячинского района. Жмакин видел в деревянных лавках, построенных на Осокинском бугре, безобразие и источник опасности. Его требование немедленного сноса лавок старалась сгладить городская дума, предлагая растянуть процесс на четыре года. Осенью 1824 года вице-губернатор повторил свои требования, и дал четкий срок на строительство каменных лавок вместо деревянных — лето следующего года.

Казанским городским самоуправлением в период стройки на Осокинском бугре руководили братья из купеческого рода Котеловых — владельцы кожевенных заводов в Ягодной слободе, на основе которых впоследствии построит свою «империю» Алафузов. На начальном этапе в должности исполняющего обязанности был Петр Иванович Котелов, а затем в должности городского головы – Киприан Иванович Котелов. Именно им придется решать основные управленческие вопросы по строительству.

Нажмите, чтобы увеличить План предоставлен Марком Шишкиным

Строили архитекторы Пятницкий и Шмидт при участии казанского купечества

Вопрос об авторстве проекта здания будущего Москательного корпуса достаточно запутанный. Сначала предполагалось возвести одноэтажный корпус, но затем собрание купцов и мещан решило, что здание должно быть двухэтажным. Петр Котелов обратился за составлением «плана и фасада» к губернскому архитектору Александру Кирилловичу Шмидту, однако Шмидт не проявил заинтересованности. Работа над проектом перешла к архитектору Казанского университета Петру Григорьевичу Пятницкому, но проект Пятницкого перед своими товарищами раскритиковал представитель еще одной известной казанской купеческой фамилии Родион Петрович Хворов. Городская дума приняла предложения Хворова, после чего проект снова вернулся к архитектору Шмидту. Шмидт же руководил работами.

В мае 1825 года на противоположной стороне улицы кроме строящегося двухэтажного корпуса было решено построить еще один одноэтажный корпус. Это здание будет известно впоследствии как Медовый корпус Гостиного двора. До наших дней оно не дошло. Сейчас на его месте бизнес-центр «Казанское подворье» по улице Профсоюзной.

Год строительства Москательного корпуса – 1825-й. То есть зданию, которое лежит в основе «Адониса», скоро исполнится 200 лет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

1825 год — год смерти Александра I, восстания декабристов и строительства главного корпуса Казанского университета — это же год строительства «Адониса». Средства выделялись из Гостинодворской конторы. За закупку материалов и взаимодействие с подрядчиками отвечали строители, избранные из числа казанских купцов и мещан. Среди выборных строителей следует выделить деятельную фигуру Анисима Кирилловича Месетникова, портрет которого украшает экспозицию Национального музея РТ. Участие в большом городском проекте было важным этапом в карьере будущего казанского городского головы, благотворителя и основоположника стекольной промышленности в соседней Марий Эл, имевшего право на монопольную торговлю игральными картами в Казани. Именем Месетникова до сих пор называют дом через квартал от «Адониса» на углу Кремлевской и Чернышевского.

Строительные работы начались весной, а 26 ноября 1825 года Киприан Котелов уже докладывал казанцам о завершении строительства и скором запуске в торговли в новых лавках. В 1826 году напротив двухэтажного корпуса был достроен одноэтажный. Будущая улица Профсоюзная в этом участке приняла современные очертания. На склоне холма под Петропавловским собором зашумела торговля.

Таким образом, зданию, которое лежит в основе «Адониса», скоро исполнится 200 лет.

В главном корпусе Гостиного двора – старейший и главный музей нашей республики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что ждет здание с 200-летней историей?

В России есть города, где архитектурные ансамбли гостиных дворов являются объектами первостепенного значения. Такова Кострома, чей гостиный двор хорошо известен как место съемок фильмов. В Казани есть более значимые объекты, такие как Кремль, но и казанский Гостиный двор во всех своих сохранившихся частях является важной частью городского ландшафта.

В главном корпусе – старейший и главный музей нашей республики. Гостинодворский корпус, построенный Андреем Алексеевичем Курманаевым по улице Чернышевского, в наше время воссоздали в первоначальном виде. Террасами главный казанский торг поднимался на высокий холм в центре города, вбирая в себя человеческие потоки, капиталы и семейные истории. Москательный корпус и Травный ряд, перестроенные в ХХ веке в швейную фабрику, были частью этого утерянного делового центра города.

Переход «Адониса» к новым собственникам — хороший повод вспомнить долгую историю этого места Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Переход «Адониса» к новым собственникам — хороший повод вспомнить долгую историю этого места. Возможно, она вдохновит тех, кто снова сделает это место людным, посещаемым и прибыльным. А наше казанское общество вдохновит на участие в судьбах городских объектов, как это было и раньше.

Фоторепортаж: © Владимир Васильев / «Татар-информ»: