Общество 20 ноября 2025 17:03

Краевед Ильгиз Нигматуллин передал Буинскому архиву документы и копию Романовского моста

Фото: газета «Знамя» (Буинск)

Краевед Ильгиз Нигматуллин передал в дар Буинскому архиву собранные документы и изготовленный собственноручно макет Романовского моста. Об этом сообщает пресс-служба Буинского района РТ.

Ильгиз Нигматуллин – почетный железнодорожник, заслуженный работник транспорта РТ, почетный гражданин Буинского района, но в первую очередь – краевед и мастер.

Созданный Нигматуллиным макет моста с невероятной точностью копирует детали сооружения, возведенного в 1913 году, отметили в пресс-службе.

Переданные же краеведом документы связаны с его работой по сохранению исторической памяти. Они связаны с историей Казанской железной дороги, особенно в период Великой Отечественной войны.

Зеленодольский железнодорожный мост (прежде Романовский, Красный, Свияжский) – железнодорожный мост через Волгу между Зеленодольском и поселком Нижние Вязовые длиной 1063,2 метра. Находится на 754-м километре перегона Свияжск – Зеленый Дол участка Канаш – Агрыз Горьковской железной дороги. Построен в 1910–1913 годах. В 2005–2011 годах были заменены изначальные пролетные строения.

#Буинский район #краеведение #архив #Мост
