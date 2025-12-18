КПРФ подвела итоги работы в Татарстане за 2025 год

Сегодня в Госсовете РТ прошла пресс-конференция КПРФ, в рамках которой были подведены итоги 2025 года. На вопросы журналистов ответили руководитель фракции Хафиз Миргалимов, депутаты Фадбир Сафин, Александр Комисаров и Николай Атласов.

«Члены фракции активно взаимодействовали с исполнительными органами власти и муниципалитетами, благодаря чему были успешно решены вопросы строительства и ремонта ряда социальных объектов. В частности, при рассмотрении бюджета республики на будущий год было принято решение выделить средства в том числе на проекты, которые были предложены фракцией КПРФ», – рассказал про итоги годовой работы Хафиз Миргалимов.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что с января по декабрь фракция провела 8 заседаний, 5 пресс-конференций и 3 круглых стола, на которых обсуждались проблемы здравоохранения и жилищно-коммунальные вопросы.

Кроме того, КПРФ рассмотрела и отреагировала на 831 обращение избирателей, а также организовала научно-практическую конференция «Вклад Татарской АССР и советского народа в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Историческая правда и сохранение памяти героев-земляков».