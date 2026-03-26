КПРФ подготовила 22 законопроекта на весеннюю сессию Госсовета Татарстана

Депутаты обозначили ключевые задачи на весеннюю сессию парламента на конференции фракции КПРФ в Госсовете Татарстана. На вопросы журналистов ответили руководитель фракции Хафиз Миргалимов и депутат Госсовета Фадбир Сафин. В обсуждении также участвовал член Общественной палаты республики Андрей Королев, сообщает пресс-служба Госсовета РФ.

Миргалимов сообщил, что фракция подготовила 22 законопроекта для рассмотрения в весеннюю сессию. В числе приоритетов – вопросы ЖКХ, промышленной политики, образования и здравоохранения, а также темы национализации, транспорта и закрепления правового статуса категории «Дети войны».

Фадбир Сафин, в свою очередь, рассказал об исполнении бюджета и реализации социально-экономических программ, а также обозначил возможные подходы к решению проблем в сфере ЖКХ.

В завершение представители фракции ответили на вопросы журналистов.