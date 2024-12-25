«KPI – ноль жалоб населения»: как в Казани будут решать проблему с загрязненным воздухом

О расчистке рек Мелекески и Ноксы, уровне воды в Волге, ревизии водозаборов и жалобах на воздух в северной зоне Казани, рассказал сегодня журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.





Александр Шадриков провел традиционную предновогоднюю встречу с журналистами в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ

Фото: eco.tatarstan.ru

Мелекеска и Нокса после расчистки станут местами притяжения жителей

Действие национального проекта «Экология» завершается в этом году, на смену ему придет новый – «Экологическое благополучие». Он разработан по поручению Президента России Владимира Путина на 2025 — 2030 годы. По новому нацпроекту в республике, в частности, в 2025 году завершится рекультивация иловых полей в Казани.

В числе наиболее крупных мероприятий – второй этап расчистки русла Мелекески в Набережных Челнах и расчистка русла реки Ноксы с притоками в Казани.

«Мы заявились совместно с Минстроем РТ на реконструкцию очистных и гидротехнических сооружений, руслоспрямление и дноуглубление», – сообщил Александр Шадриков.

В Татарстане предусмотрено строительство и реконструкция 17 очистных сооружений. По экологическому оздоровлению водных объектов планируется 29 мероприятий. Работы по очистке русла Мелекески запланированы на 2025-2026 годы.

«В городе живет 520 тыс. населения. Это будет зона отдыха для жителей, место, где можно купаться», – отметил Шадриков.

Расчистка Ноксы с притоками будет проводиться с 2028 по 2030 год. После проведения работ берега реки станут «местом притяжения местных жителей», а в перспективе – красивой прогулочной зоной.

Расчистка Ноксы с притоками будет проводиться с 2028 по 2030 год Фото: © «Татар-информ»

«Что мы пьем, такое здоровье и получаем»

При поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике проведена масштабная инвентаризация водозаборов.

«Кто-то воспринимает с иронией, когда мы говорим, что вода дороже нефти. Но мы с вами знаем, сколько стоит нефть и сколько стоит бутылочка воды. Человек на 80% состоит из воды. Соответственно, что мы пьем, такое здоровье и получаем. Самое главное – продолжительность жизни людей», – заметил Шадриков.

Благодаря проекту в республике обследовано качество воды на всех водозаборах, создан единый реестр источников водоснабжения и разработан алгоритм решения имеющихся проблем. Выяснилось, что из 4 тыс. водозаборов 77% эксплуатируется без лицензий.

«Мы полностью подготовили пакет документов для получения лицензий для всех муниципалитетов. Лицензия – это не просто бумага, это гарант качества питьевой воды», – отметил министр экологии Татарстана.

Речь идет о 1791 лицензии на пользование подземной водой, в том числе 899 лицензий подготовлено на питьевую и 892 документа – на техническую воду.

Этот год оказался благоприятным для Волги, катастрофического понижения уровня воды удалось избежать. Однако годом ранее проблема стояла остро Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нужно не просто мерить уровень воды в водохранилище, а научиться моделировать»

Не осталась без внимания и Волга. Этот год оказался благоприятным для реки, катастрофического понижения уровня воды, к счастью, удалось избежать. Однако годом ранее проблема стояла остро. Чтобы в 2025 году Волга вновь не обмелела, нужен точный прогноз.

«Росгидромет прогнозирует запас влаги в снеге. Они не говорят «не угадали», а говорят «мы же после пятой корректировки попали», – пошутил на встрече с журналистами Шадриков.

Он считает, что гидропостов должно быть больше на боковых притоках реки. В Татарстане разработана программа «Гидрокаскад», благодаря которой в онлайн-режиме на каждой точке Волжско-Камского каскада можно наблюдать уровень воды.

Шадриков добавил, что важно рационально использовать водные ресурсы и соблюдать интересы регионов Поволжья по обеспечению питьевой водой, орошению, судоходству, рыболовству и энергетике.

«Для этого нужно научиться не просто мерить уровень воды в водохранилище, а научиться моделировать», – заметил Шадриков.

По поручению Владимира Путина создается правкомиссия, которая будет регулировать сбросные расходы со всех гидроузлов, соблюдая интересы всех субъектов на Волге. Что касается этой зимы, то пока какие-либо прогнозы на весну делать рано. Сейчас на гидропосте в районе Верхнего Услона уровень воды на Волге составляет 50 метров 80 см по Балтийской системе высот.

В 2024 году в Минэкологии РТ поступило более 530 жалоб от жителей в северной части Казани Фото: © «Татар-информ»

Большинство превышений – в северной зоне Казани

Второй важной темой для обсуждения стало качество атмосферного воздуха. В 2024 году в Минэкологии РТ поступило более 530 жалоб от жителей в северной части Казани. Для сравнения, в 2023 году таких жалоб было 910, а в 2022 году – 249.

«Решение вопроса – когда жалобы от населения перестанут поступать. Значит, проблема не снята», – заметил Александр Шадриков.

У Минэкологии РТ 17 собственных станций, которые проводят более 4 млн измерений в год. Станции работают круглосуточно, отбор проб ведется каждые 20 секунд по 36 веществам. За год станции зафиксировали 1660 превышений. Основная их часть – в северной части Казани (в Осиново и в Казани на улице Шакирова).

«На две станции приходится 1252 превышения, 99,7% – это сероводород», – пояснил Шадриков.

У Минэкологии РТ 17 собственных станций, которые проводят более 4 млн измерений в год Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новые предприятия в Казани будут строиться только после анализа воздействия на воздух

Семь наиболее крупных предприятий, которые находятся в северной зоне Казани, дают в суммарном объеме 93,5% выбросов. Чтобы решить проблему, экологи вышли с инициативой использовать опыт снижения загрязнений Нижнекамского промузла.

Число жалоб на качество атмосферного воздуха с 2018 года в Нижнекамске сократилось в 32 раза. «Количество обращений снизилось с 583 в 2018 году до 18 в 2024 году», — сказал он.

Принято постановление, согласно которому решение об открытии новых производств в Казани будет приниматься только после анализа воздействия на атмосферный воздух проектируемого объекта в связке с другими объектами.

При этом Шадриков обратил внимание на открытость крупных промышленных предприятий республики, которые раскрывают данные со своих автоматических станций по контролю за качеством воздуха.

В то же время он подчеркнул, что KPI министерства – «ноль жалоб от населения».