Козырь Тутберидзе – Хуснутдинова и реванш Дикиджи. Главные интриги чемпионата России

В четверг стартует чемпионат России по фигурному катанию. Турнир пока не определяет «сборников» для международных турниров, поэтому вопрос мотивации Гуменника и Петросян остается главным. Но темным лошадкам Тутберидзе – Хуснутдиновой и Двоеглазовой – и оставленному без ОИ Дикиджи есть что доказывать. Подробнее – в материале «ТИ-Спорта».





Главная борьба для Аделии Петросян сейчас – это стабильное исполнение сложного контента

Фото: fsrussia.ru

Петросян: репетиция для чемпионки или нервный чемпионат?

Аделия Петросян едет на чемпионат России в Петербург, чтобы защитить свой титул. Она не уступала лидерство уже два сезона подряд. Однако именно в этом году шансы ее соперниц заметно возросли, ведь они только прибавили.

А вот для Аделии нынешний сезон стал одним из самых сложных. Петросян столкнулась с травмами, полученными во время подготовки, а также с психологическими трудностями перед олимпийским отбором. Тогда она едва не уступила свою путевку Алине Горбачевой. К счастью, тренер Этери Тутберидзе убедила ее выступить, несмотря на проблемы в начале сезона и не самую удачную форму. В итоге Петросян завоевала место на Олимпиаде.

Но главная борьба для Аделии сейчас – это стабильное исполнение сложного контента. Элементы, которые Аделия планирует показать на Олимпиаде в Милане, пока не удаются ей в полной мере – четверные прыжки исполняет с переменным успехом.

Несмотря на то что Петросян продолжает побеждать, ее преимущество над остальными участницами сократилось, а внутренней уверенности поубавилось. На этапе Гран-при в Омске она выступала вне конкурса, специально отрабатывая четверные. Хотя два из них удались, дальнейший прокат не задался. По выражению Даниила Глейхенгауза, Аделия «умерла» в этом прокате.

Во время разминки она сосредоточилась на отработке четверного тулупа: первые попытки были смазанными, одна закончилась падением. Ее лицо выдавало волнение, но к концу разминки две из трех попыток завершились нормально.

В своей произвольной программе Петросян попыталась выполнить два четверных прыжка подряд. Оба были недокручены, а приземления оказались недостаточно четкими, что отметил даже главный специалист по этой части – Алексей Ягудин. Выезды с элементов также выглядели неуверенно.

Тем не менее прогресс заметен. Если раньше такие прыжки чаще заканчивались отказом или падением, то теперь она постепенно учится приземлять их. Однако оценки на этапе в Омске оказались скромными, ближе к тем, что были в Пекине, – 143,60 балла, причем техническая часть изначально оценивалась выше (82,7), но судьи скорректировали баллы, заметив недокруты.

Соперницы Аделии готовы бороться за высшие места. Алина Горбачева, занявшая в прошлом году третье место, снялась с соревнований из-за травмы, но остальные фигуристки представляют серьезную угрозу.

Чемпионат России станет для Дины Хуснутдиновой первой реальной возможностью заявить о себе не просто как об удачливой дебютантке Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дина Хуснутдинова как «темная лошадка» предстоящего чемпионата России

Двукратная чемпионка страны может столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны более юных учениц Этери Тутберидзе – казанской фигуристки Дины Хуснутдиновой и Алисы Двоеглазовой. Их соперничество на грядущем первенстве во многом будет определяться уровнем сложности элементов ультра-си.

Дина пока только вкатывается в свой дебютный сезон, но это татарская звездочка, за которой, возможно, будущее отечественного фигурного катания. Чемпионат России станет для нее первой реальной возможностью заявить о себе не просто как об удачливой дебютантке, блеснувшей на домашнем этапе Гран-при в Казани, но и как о восходящей звезде.

Пока называть уроженку Татарстана фавориткой преждевременно. Но статус «темной лошадки» – спортсменки, способной совершить прорыв в случае ошибок более опытных соперниц, – ей вполне подходит.

Да, пока Хуснутдинова исполняет пока только тройные прыжки. На первый взгляд, она находится в конце очереди претенденток на медали, поскольку владеет лишь тройным акселем. Но ключевое слово здесь – «пока». Во-первых, она уже заявляла о работе над четверным тулупом. Во-вторых, чистые прокаты при срывах конкуренток могут принести ей победу. Да и тройной аксель так же относится к элементам ультра-си.

Алиса Двоеглазова также представляет для Петросян «скрытую угрозу» Фото: fsrussia.ru

Алиса Двоеглазова также представляет для Петросян «скрытую угрозу». Она тоже работала над включением в программу четверного лутца, хотя и не всегда исполняла его стабильно. Для сравнения: на последних стартах Хуснутдинова с двумя чистыми тройными акселями набрала 145,41 балла, Двоеглазова с серьезными недокрутами на четверных – 145,09, а Петросян, выполнившая ультра-си элемент, но упавшая на лутце, – 143,60.

Не стоит забывать и о других претендентках. Дарья Садкова обладает сильной артистичностью и также включает в программу два четверных прыжка. Мария Захарова способна показать два четверных тулупа, однако ее хореография пока уступает лидерам. В октябре она стала первой россиянкой, чисто исполнившей четверной прыжок после 18-летия. Схожая ситуация с Марией Елисовой и Камиллой Нелюбовой, владеющими тройным акселем.

Дикиджи был выбран Федерацией фигурного катания лишь запасным Петра Гуменника, несмотря на свой более высокий статус на внутренней арене Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гуменник или Дикиджи. Владиславу есть что доказывать, Петру необходимо взять первое золото ЧР перед Миланом

В мужском одиночном катании перед чемпионатом России скопилось сразу несколько «вопросов ребром», и почти все они упираются в личные амбиции и мотивацию спортсменов.

Во-первых, дело в том, что в отличие от своих главных конкурентов на предстоящем ЧР – Евгения Семененко, Марка Кондратюка и Владислава Дикиджи – Петр Гуменник золото на чемпионатах России еще не выигрывал. Более того, его результаты на последних трех турнирах неуклонно идут на спад: серебро в 2022 году, бронза в 2023-м и четвертое место в прошлом сезоне. Однако раньше победы на ЧР имели не только значение статуса, но и открывали путь на Олимпийские игры. Поэтому встает вопрос: насколько вообще Петр мотивирован выиграть турнир, ведь отбираться на Олимпиаду ему уже не нужно – он уже завоевал путевку в Милан-2026. Однако тут встает еще и вопрос имиджа: Гуменнику нужно создать образ непоколебимого чемпиона. Это часть подготовки, которая ведется на фоне нестабильных результатов иностранных лидеров.

С другой стороны, есть Владислав Дикиджи. Казалось бы, у него нет дополнительной мотивации: он уже побеждал на чемпионатах России, а на Олимпиаду в Милан он поедет только в крайнем случае, но думается, Гуменник вряд ли уже сорвется и должен поехать в Милан.

Петру Гуменнику нужно создать образ непоколебимого чемпиона Фото: fsrussia.ru

Вот тут-то и возникает еще одна интрига: Дикиджи был выбран Федерацией фигурного катания России (ФФККР) лишь запасным Петра Гуменника, несмотря на свой более высокий статус на внутренней арене. В Санкт-Петербурге ему определенно есть что доказывать и кому. Новой победой на чемпионате он должен продемонстрировать, что решение не выбрать его основным одиночником для главных стартов было ошибкой.

В отличие от женского катания в мужском борьба развернется не за количество сверхсложных элементов, а за их чистоту и сочетание с художественным замыслом. Именно гармоничное сведение техники и артистизма позволило Петру Гуменнику завоевать путевку в Милан.

Вопрос лишь в том, насколько это необходимо Петру Гуменнику. Например, серебряный призер ЧМ Алена Леонова считает, что ни Петросян, ни Гуменник не будут «рвать жилы», чтобы выиграть на турнире, ведь самое главное они уже получили.

«Знаете, я еще в начале сезона подумала о том, что на них в принципе сейчас ничего не должно никак давить, они должны этот чемпионат России откатать просто как репетицию, очередной прокат перед Олимпийскими играми. Поэтому надеюсь, что на них не будет никакого давления, что они не будут его ощущать. Потому что в целом этот старт для них ничего не решает, они в любом случае едут в Милан, и для Аделии, и для Петра это просто разминочный старт. Надеюсь, что они его так и воспринимают, не будут зацикливаться», – сказала Леонова «Чемпионату».