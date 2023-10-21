Козы, кошки и собаки: бойцы СВО рассказали, как животные помогают на передовой

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Военнослужащие из Набережных Челнов рассказали о животных, которые находятся с ними на передовой. Некоторых из питомцев бойцы привезли с собой, других — нашли, а третьих — купили. Как и чем хвостатые помогают на фронте, они рассказали на встрече в МЦ «Шатлык».

«Две овчарки у нас на данный момент на передовой. Одну привезли, а вторая прибилась. Животные еще как помогают. И при обстреле помогают. Они заранее чувствуют, что будет обстрел. Начинают скулить и прятаться, либо убегать», — поделился военнослужащий под позывным Грей.

Военнослужащий с позывным Орда рассказал, что когда они ездили в деревню, ребята подобрали кошку.

«Она летом родила, сейчас вот 8 котят бегает. Мы ее с собой таскаем. В землянках же живем, там в полях, лесах мыши. Они их плодотворно уничтожат», — рассказал он.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

«Кто-то собаку завел. Мы в минометке как-то козу купили. Она у нас 4 месяца жила. Ребята в начале в полку смеялись. А нам удобно. У нас каждый день молоко свежее было, блинчики жарили», — поделился военный.

Но основная задача военнослужащих — защита Родины. Как признаются бойцы, настрой у них всегда боевой.

«Все друг друга поддерживают. Максимально стараемся держать, так сказать, боевой настрой. Все готовы побеждать. Ну, а по обстоятельствам, которые находятся в нашей территории, мы обеспечиваем охрану деревни, дорогу рассматриваем, чтобы враги не прошли», — говорит военнослужащий Слон.

О том, как проходит служба, они рассказали и мэру Челнов Наилю Магдееву. Это 14-я по счету встреча с военнослужащими, которые приехали в отпуск в родной город.

«Из города Набережные Челны сегодня в зоне специальной военной операции в разных подразделениях в разных частых служат около 1 000 наших земляков», — сказал Наиль Магдеев.

Некоторых из них призвали в ходе частичной мобилизации, другие подписали контракт на военную службу с Министерством обороны России.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону