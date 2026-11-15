Козлову пора менять «Салават»? Как проблемы Уфы сложились в жуткий кризис

Поражение от «Ак Барса» стало для «Салавата» не просто ударом в принципиальном дерби, а срезом всего затянувшегося кризиса. Пять поражений в семи матчах обнажили проблемы Уфы: короткую скамейку, травмы, спад легионеров и финансовые ограничения. «ТИ-Спорт» разбирается, почему команда Виктора Козлова теряет свой запал и как ей выбраться из кризиса.





Фото: hcsalavat.ru

Запала хватило на месяц. «Салават» перестал удивлять соперников

Сентябрьский «Салават Юлаев» был одной из самых приятных неожиданностей чемпионата. Уфимцы играли энергично, быстро переходили из обороны в атаку, много двигались и не стеснялись навязывать соперникам высокий темп. Нехватку глубины состава команда Виктора Козлова компенсировала самоотдачей и эмоциональным зарядом.

Но, как показало время, у такого хоккея есть цена. Высокий темп, постоянное давление и активная работа без шайбы требуют не только хорошей физической готовности, но и возможности регулярно ротировать состав. А вот с этим у «Салавата» как раз возникли проблемки. Команда попыталась компенсировать недостаток мастерства интенсивностью, однако на длинной дистанции такая модель стала давать сбои. Когда соперники приспособились к стилю уфимцев, а сентябрьский эмоциональный заряд ослаб, поддерживать прежнюю скорость стало куда сложнее.

При этом нельзя сказать, что «Салават» окончательно разучился бороться. В октябре команда дважды демонстрировала характер в матчах с сильными соперниками: отыгрывалась с 0:3 в Хабаровске против «Амура» и переворачивала встречу с «Металлургом» в Магнитогорске. Но именно эти камбэки показывают противоречие в нынешней игре Уфы. На эмоциональном подъёме команда способна выдать мощный отрезок, однако ей всё труднее поддерживать необходимый уровень на протяжении всех 60 минут.

Последние результаты подтверждают тенденцию. Пять поражений в семи матчах — уже не отдельная неудачная серия. Победы над «Ладой» и «Автомобилистом» ненадолго вернули оптимизм уфимским болельщикам, но далее последовал разгром от «Ак Барса». Во втором периоде дерби казанцам хватило менее трех минут, чтобы забросить три шайбы и решить исход встречи. Уфимцы проигрывали борьбу, опаздывали к шайбе, допускали ошибки в обороне и не могли остановить соперника, который почувствовал слабость.

Сентябрьский запас энергии, похоже, оказался недостаточным для длинной дистанции. Однако сам Виктор Козлов с такой оценкой не согласен. После победы над «Ладой» 4 ноября тренер заявил: «Проблем с физической готовностью у нас нет. Была усталость, но это не проблема с физикой». Вероятно, наставник «Салавата» не хочет публично признавать функциональный спад. Но даже если дело не в физической подготовке как таковой, накопившаяся усталость и короткая ротация могут давать похожий эффект. Когда у команды нет возможности регулярно менять сочетания и распределять нагрузку, одни и те же хоккеисты вынуждены проводить на льду слишком много времени. В результате падает интенсивность, а вместе с ней — качество решений и концентрация в концовках смен и периодов.

Особенно заметно это на примере ведущих легионеров. Шелдон Ремпал, Джек Родуолд и Девин Броссо в начале сезона во многом определяли атакующее лицо «Салавата». Их результативность и взаимодействие помогали Уфе компенсировать недостаток глубины. Но соперники постепенно приспособились к ведущим сочетаниям, а сами легионеры уже не создают прежнего преимущества в каждом матче.

Дело не в том, что иностранцы совсем перестали набирать очки. Проблема в другом: от них по-прежнему ждут, что они будут решать исход встреч, но теперь соперники уделяют им больше внимания, а других источников результативности у «Салавата» недостаточно. Если лидеров удаётся нейтрализовать, тренерскому штабу сложно предложить равноценный вариант. Посадить одного из ведущих нападающих в запас или разбить привычные сочетания — значит ослабить и без того ограниченную атаку.

Возникают и вопросы к распределению ролей внутри звеньев, в том числе к взаимодействию с ветераном Вадимом Шипачевым. Когда результативность команды слишком сильно зависит от нескольких сочетаний, любое нарушение химии между партнёрами становится проблемой для всей атаки. В сентябре индивидуальное мастерство легионеров позволяло закрывать многие недостатки, но теперь «Салавату» нужна более сбалансированная игра всей команды.

Блокировка счетов и короткая скамейка. «Салавату» нечем закрывать дыры?

Глубина состава стала одной из главных уязвимостей Уфы. Когда из строя выпадают сразу несколько хоккеистов, нагрузка автоматически перераспределяется на оставшихся. Те проводят больше времени на льду, быстрее устают, а возможности для тактических перестановок сокращаются.

После дерби Козлов сообщил, что Александр Алексеев вернётся нескоро, Дин Стюарт и Егор Сучков близки к восстановлению, а сроки возвращения Артёма Горшкова также остаются вопросом без четкого ответа. Дополнительным ударом стало повреждение Виталия Варлова на раскатке перед матчем с «Ак Барсом». Для команды с ограниченной глубиной это не просто список травмированных — это потеря вариантов, которые позволяли бы тренеру поддерживать конкуренцию и распределять игровое время.

Ещё до начала чемпионата генеральный директор клуба Ринат Баширов признавал, что резерв «Салавата» не слишком велик. Нынешняя ситуация в регулярке только подтвердила его слова. Показательно подписание Ефима Гуркина, вернувшегося в систему клуба из ВХЛ. Защитник неплохо проявлял себя в «Торосе», и его возвращение может оказаться полезным. Но сам факт обращения к внутреннему резерву показывает, насколько осторожно Уфа вынуждена действовать на трансферном рынке.

И здесь кадровая проблема напрямую упирается в финансовую. У клубов с большими бюджетами есть возможность оперативно искать замену травмированным игрокам или перестраивать состав по ходу сезона. «Салават» такой свободы маневра лишен. Баширов и раньше говорил, что возможности клуба ограничены, а финансовые обстоятельства заставляют особенно внимательно подходить к расходам. Поэтому даже очевидные пробелы в составе сегодня закрыть не так то просто.

В октябре стало известно, что ФНС приостановила операции по счетам «Салавата» сразу в шести банках. Сумма налоговой задолженности составляла около 39 млн рублей. Это уже третья подобная блокировка за год. При этом долг постепенно сокращается: весной он превышал 87 млн рублей. То есть клуб пытается рассчитываться с обязательствами, но финансовая ситуация по-прежнему далека от положительной.

Важно не путать блокировку счетов с задержкой зарплат хоккеистам. Публичных подтверждений того, что игроки сейчас не получают деньги, нет. В апреле КХЛ сообщала об отсутствии задолженности по зарплате, а летом Баширов говорил, что основные долги погашены и длительных задержек выплат нет. Само по себе приостановление операций по счетам не означает автоматической остановки всех зарплатных платежей, но возникает вопрос – как именно «Салават» сейчас выплачивает деньги хоккеистам и персоналу? Уж не наличкой ли?

Но для клуба проблема куда шире. Блокировка счетов и необходимость погашать долги осложняют расчёты с контрагентами и ограничивают финансовую гибкость. А «Салавату» нужны деньги не только на текущую работу, но и на решение спортивных задач. Баширов довольно откровенно описывал эту реальность:

«Только заработаешь — трубу прорвало, надо менять, 10 млн. Вот и ещё один раз съездить на Дальний Восток — ещё 10 млн. Для нас это сложность».

В этой фразе — вся экономическая ситуация нынешнего «Салавата Юлаева». Клубу приходится одновременно рассчитываться с долгами, обеспечивать работу команды и думать о том, как закрывать кадровые пробелы. Поэтому травмы становятся особенно болезненными: они требуют усиления, но финансовые ограничения мешают его найти. В результате тренерский штаб вынужден обходиться теми ресурсами, которые уже есть, а нагрузка на оставшихся лидеров продолжает расти.

Получается замкнутый круг: короткая скамейка усиливает последствия травм, травмы увеличивают нагрузку на основу, усталость мешает поддерживать интенсивность, а финансовые трудности не позволяют оперативно изменить ситуацию.

«Бесхарактерно»: Козлов потерял команду или сам оказался в тупике?

На фоне всех этих проблем особенно показательна реакция Виктора Козлова после поражения от «Ак Барса». Обычно дипломатичный тренер, который обычно всегда заступался за своих хоккеистов на пресс-конференциях и нередко берёт ответственность за результат на себя, на этот раз не стал подбирать выражения.

«Безвольно, бесхарактерно сегодня сыграли. Хочу извиниться перед болельщиками. Много проиграли борьбы, стыков. Это „Зелёное дерби“, оно всегда играется по-другому», — заявил наставник.

После также признался, что эта встреча стала для него самым тревожным сигналом из трех проигранных матчей с «Ак Барсом». Его возмутил не только счёт, но и содержание игры. Тренер не стал прикрываться травмами, усталостью или финансовыми обстоятельствами, а прямо указал на отсутствие борьбы и характера.

Такие эмоции выпад можно трактовать двояко. С одной стороны, возможно Козлов сознательно выбрал жёсткий тон, чтобы пристыдить команду и заставить хоккеистов отреагировать. Но есть и более тревожная версия: наставник сам оказался на пределе. Если тренер, который годами защищал своих игроков, внезапно начинает говорить об их безволии, это может быть признаком накопившегося раздражения. Привычные слова уже не работают, а новых способов вернуть команде прежний настрой пока не найдено.

Вопросы возникают и к отдельным решениям штаба. Например, к выбору Ивана Бочарова в стартовый состав на Зеленое дерби. Голкипер перед этим провёл удачный матч с «Ладой», но «Ак Барс» — соперник другого уровня, а цена ошибки в такой встрече особенно высока. Бочаров пропустил четыре шайбы и был заменен уже на 29-й минуте.

Конечно, сводить поражение к одной вратарской перестановке неправильно. Но это решение стало частью общей картины: тренерский штаб искал варианты, однако выбранный ход не сработал. В ситуации, когда у команды и так мало пространства для манёвра, каждая подобная ошибка становится особенно заметной. И если тренер не может рассчитывать на полноценную ротацию, ему приходится искать решения внутри ограниченного набора исполнителей.

Наконец, нельзя не задуматься о состоянии самого наставника. Козлов работает в Уфе с 2022 года. За это время он прошёл с командой через разные этапы, добивался результатов и выстраивал собственную систему. Но не наступил ли момент, когда привычные методы перестали давать необходимый эффект? В прошлом сезоне «Салават» даже в непростых обстоятельствах сохранял эмоциональную вовлеченность, цеплялся за каждый эпизод и показывал спортивную злость. Сейчас же команда всё чаще пребывает в каком-то состоянии болотца: нет устойчивой реакции на неудачи, а отдельные всплески не превращаются в системный результат.

Осенью возникали разговоры о возможном интересе к Козлову со стороны «Металлурга» после ухода Андрея Разина. Однако подтверждений реальных переговоров не было, а сам тренер отрицал, что обсуждает переход. Поэтому связывать нынешний спад с несостоявшимся переездом в Магнитогорск можно как одну из версий. Но вопрос о профессиональном росте наставника остаётся: не исчерпал ли он возможности своей нынешней системы и не нуждается ли сам в новом вызове?

Похоже, Козлову действительно нужны свежие идеи — в подготовке, тактике и управлении раздевалкой. Сравнение с жесткими «баллонными» методами Андрея Разина здесь уместно как повод задуматься о новых подходах, но не как готовый рецепт спасения.

Поражение от «Ак Барса» стало не причиной кризиса, а моментом, когда все накопившиеся проблемы проявились одновременно. Теперь «Салавату» недостаточно просто дождаться возвращения травмированных или надеяться на очередной эмоциональный камбэк. Нужно вернуть интенсивность, найти новые сочетания, добиться большей отдачи от лидеров и восстановить веру команды в собственную игру. И главный вопрос заключается в том, способен ли Виктор Козлов сам запустить этот процесс.