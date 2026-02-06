Вячеслав Козлов рассказал о плохой атмосфере в раздевалке «Динамо»

Фото: dynamo.ru

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил, как неудачи в игре приводят к конфликтам внутри команды. Он подтвердил, что после провального большинства в матче с «Авангардом» между хоккеистами действительно возникли трения.

«Эта пауза должна расставить всё на свои места. Ребятам нужно всё переосмыслить», — заявил Козлов, надеясь, что перерыв в чемпионате поможет исправить ситуацию.

Тренер подробно описал проблему: когда не идёт игра в равных составах («5 на 5»), то и с реализацией большинства («5 на 4») начинаются трудности. По его словам, корень зла — в плохой командной работе.

«Дело в том, что при игре "5 на 4" очень многое зависит от качества паса. У нас сейчас происходит так, что один игрок с шайбой, а ему никто не помогает», — пояснил специалист «Чемпионату».

Он отметил, что из-за неточных передач и статичности соперник легко обороняется, выбивает шайбу, и команде приходится тратить колоссальные силы, чтобы снова войти в зону.

«Отсюда копится раздражение, поэтому ребята друг на друга где-то уже обижаются», — резюмировал Козлов, подтвердив, что игровые ошибки напрямую влияют на психологическую атмосферу в коллективе.