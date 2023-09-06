Козлов — Путину: Все свалки и полигоны по проекту «Чистая страна» ликвидируют в 2024 году

Фото: пресс-служба Кремля

Благодаря федеральной программе «Чистая страна» национального проекта «Экология» в России ликвидировано 74 наиболее опасных объекта накопленного вреда, к концу следующего года план будет выполнен полностью. Об этом министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сказал на встрече с Президентом Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

«В этом году закончим еще четыре [объекта]: два полигона в Московской области, полигон в Ярославской области и хвостохранилище в Якутии», — доложил глава природоохранного ведомства.

Он также рассказал, что благодаря ликвидации 191 несанкционированной свалки в границах городов улучшится качество жизни 20,412 млн человек — план по второму направлению федеральной программы также будет полностью выполнен к концу 2024 года.

«После окончания работ на каждом объекте мы берем анализы грунта и исследуем в лабораториях, чтобы не на глаз, а по науке подтвердить безопасность», — уточнил министр.

Также участники Путин и Козлов обсудили изменения в законодательстве, обеспечивающие экологическую безопасность, а также перспективные объекты геологоразведки и программу восстановления популяции переднеазиатского леопарда.