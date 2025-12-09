Козлов пропустит Кубок Первого канала и будет консультировать Ротенберга по видеосвязи

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов пропустит Кубок Первого канала, который пройдет в Новосибирске. Такое решение было принято, несмотря на то, что специалист ранее вошел в тренерский штаб сборной «Россия 25» Романа Ротенберга.

Как сообщил в своем комментарии эксперт Сергей Гимаев-младший, для самого Козлова это решение руководства стало неожиданностью. По его словам, место в штабе займёт другой специалист.

«Для Виктора Николаевича это было большим сюрпризом. И Виктора Николаевича не будет в Новосибирске. Так и получилось. Вызвали Козлова, а потом чуть позже уже вызвали Ковалева», – пояснил эксперт.

Гимаев отметил, что Козлов продолжит удаленно помогать национальной команде, но сейчас его главный приоритет – клубная работа в Уфе.

«Козлов будет по видеосвязи консультировать, они будут общаться. Какая бы сборная России ни была, это престижно, это здорово, и Козлов сам об этом сказал. Но сейчас ему важнее сконцентрироваться на клубе. Сейчас единственная пауза. Он главный тренер. Конечно, он должен быть с командой. Он эту позицию донес, его прекрасно поняли», – резюмировал Сергей Гимаев.

Таким образом, на ближайшем турнире сборных Козлов будет участвовать в роли внешнего консультанта, а его место на лавке в Новосибирске займет, предположительно, Александр Ковалев.

Напомним, традиционный турнир Кубок Первого канала 2025 пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске на «Сибирь-Арене».