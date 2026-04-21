На главную ТИ-Спорт 21 апреля 2026 14:33

Козлов ответил, останется ли Кузнецов в «Салавате Юлаеве»

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов считает, что с переходом форварда Евгения Кузнецова из «Металлурга» уфимская команда заметно усилилась. Также он добавил, что хотел бы, чтобы 33-летний форвард остался в команде.

- Когда наступил переломный момент в сезоне?

- Когда появился Девин Броссо, подписали Александра Хохлачева, обыграли «Сибирь», тогда команда начала играть по‑другому, появились лидеры, от них исходила уверенность. Кузнецов (Евгений) пришел после Нового года и усилил команду. Даже если не забивал, придавал уверенность команде.

- Егор Сучков прогрессировал благодаря Кузнецову?

- Он забил первый гол, когда Кузнецов ему из‑под двух клюшек отдал передачу. Думаю, это придало Егору уверенности. Хотел бы, чтобы Кузнецов остался, но все зависит от его мнения. Решение будет принимать он, – передает слова Козлова «Матч ТВ».

Контракт Евгения Кузнецова с «Салаватом Юлаевым» истекает в конце мая 2026 года.

В сезоне 2025/26 на его счету 27 (7+20) очков в 34 матчах за «Салават Юлаев». В семи встречах плей-офф он записал на свой счет одну шайбу и одну передачу.

Минниханов встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

