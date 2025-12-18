Козлов официально главный. В «Динамо» доказали, что отставка Кудашова была необходимой?

Ставка на Козлова после отставки Кудашова в «Динамо» себя оправдывает. Бело-голубые поймали стабильность и почти не проигрывают. Сушко может отчитываться, что убрал Кудашова верно. Но есть и другая сторона медали – сдержанный хоккей и непонятные перспективы. О том, как Козлов оказался у руля «Динамо» и кому в этом обязан - в материале «ТИ-Спорта»





Фото: dynamo.ru

«Мы видим, как команда заиграла». Руководство «Динамо» дало шанс Козлову

Накануне Вячеслав Козлов избавился от приставки «и.о.» и официально стал главным тренером московского «Динамо». Ровно месяц прошел с тех пор, как специалист подхватил команду у внезапно уволенного Алексея Кудашова, и с тех пор «Динамо» не то чтобы потеряло в качестве игры, а даже преобразилось.

«Бело-голубые» при Вячеславе Козлове одержали семь побед в девяти матчах. Четыре виктории из них – «сухие». Во вторник, после победы над «Спартаком» Козлов окончательно убедил руководство, что искать других кандидатов не нужно. На данный момент «Динамо» занимает четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ.

«Результаты последних игр, думаю, говорят сами за себя. Мы видим, как команда заиграла. Это человек, который давно в команде, давно в системе, знает ребят, ребята знают его, его требования. Здорово, что все так получилось. Со своей стороны, хотим пожелать Вячеславу Анатольевичу удачи, успехов, здоровья, чтобы и у него, и у команды в первую очередь все получилось. Обсуждались ли другие кандидаты? Скажу так: от добра добра не ищут», – комментировал «Чемпионату» официальное назначение генеральный директор клуба Сергей Сушко.

Сейчас действительно очевидно, что сделанная ставка на сильные стороны бывшего ассистента Алексея Кудашова сыграла сполна.

В его пользу играли три фактора: он знает все нюансы внутренней кухни «Динамо» и хорошо к ним подготовлен. При этом Козлов выигрывал Кубок Стенли как хоккеист и имеет серьезный авторитет среди легионеров команды. Как видим на льду, это действительно имеет место.

Фото: dynamo.ru

Однако среди болельщиков в полушутливых тонах ходит другая версия качественного преображения игры московской команды. Якобы хоккеисты «Динамо» настолько опасаются прихода одного очень одиозного и словоохотливого специалиста, который не так давно покинул Санкт-Петербург и перебрался в руководство московского клуба, что были готовы биться за кого угодно, лишь бы он не сменил Козлова. Сейчас Роману Борисовичу придется подождать своего шанса как минимум до конца нынешнего сезона.

Козлов обязан Кудашову, но рокировка специалистов – удачное решение

Нужно отметить, что путь Козлова к его нынешнему положению оказался очень извилистым и тернистым. Еще летом он возглавлял ХК «Сочи», однако маленькая революция в южном клубе и приход нового руководства внесли свои коррективы в планы на жизнь специалиста. Его отправили в отставку через месяц, не проведя с командой ни одного матча. Приглашенный на его место Владимир Крикунов ничего толком не показал и уже был отправлен на позицию советника. Если бы не случилась эта рокировка, Вячеслав Козлов вполне мог сейчас прозябать с командой, которая ни на что не претендует, а только существует как статист.

Вернуться Козлову в тренерский штаб «Динамо» помог как раз Алексей Кудашов, с которым у него сложились хорошие отношения. Вячеслава Козлова взяли на место ассистента, которое к тому моменту уже было занято.

Сейчас, разумеется, разгорится дискуссия о том, что все сокрушения о внезапной отставке Алексея Кудашова и эмоции с трогательным прощанием были преждевременными.

Фото: dynamo.ru

Во-первых, Козлов привел игру команды в порядок. А во-вторых, на эмоциях болельщики как-то подзабыли, что не так давно и сами отправляли Кудашова в отставку, ведь он получил серьезный резерв доверия, который долго не оправдывал. Ему продолжали доверять после вылета от ЦСКА во втором раунде (0–4) в плей-офф 2022 года. Бесславный вылет от «Торпедо» (2–4) в Кубке Гагарина 2023. Не уволили специалиста и после бессилия перед «Трактором» во втором раунде Кубка Гагарина 2024 года.

Однако нужно не забывать, что внутренняя борьба в московском «Динамо» никуда не делась. Там по-прежнему есть несколько «башен», которые борются за свое влияние на команду. Сергей Сушко, с которым у Алексея Кудашова возник конфликт, судя по всему, положительно относится к Козлову и готов давать ему шанс.

Заточен на оборону. Есть ли у Козлова будущее в «Динамо»?

Впрочем, не всех в лагере болельщиков «Динамо» устраивает такой выбор.

Да, Вячеславу Козлову удалось стабилизировать ситуацию с результатами. «Динамо» не выглядит командой настроения, как это было в первые два месяца нынешнего сезона при Алексее Кудашове.

Однако у этого есть и обратная сторона медали – игра «бело-голубых» стала больше заточена на сдержанный, прагматичный хоккей. Очевидно, что в нынешней своей конфигурации «Динамо» затачивается под оборону. Последняя победа над «Спартаком» (1:0) показала, что «бело-голубые» уже не показывают сочный и агрессивный хоккей, которым порой радовали еще в прошлом Кубке Гагарина.

Фото: dynamo.ru

Впрочем, такой хоккей так и не позволил «Динамо» вернуться на вершину при Алексее Кудашове – не хватало баланса в действиях. Нынешняя, козловская модель даже больше подходит под игры плей-офф и может наконец дать шанс «Динамо» вернуться в финал Кубка Гагарина.

Сейчас Вячеслав Козлов получит ассистента, который поможет ему наладить более яркую игру в атаке. По информации «Чемпионата», в тренерский штаб московского «Динамо» в скором времени войдет Равиль Якубов на позицию старшего тренера.

Бывший капитан московского «Динамо» уже работал в штабе родного клуба с декабря 2007 года по апрель 2010-го и вместе с командой выиграл Кубок Шпенглера 2008. А с 2018 года на протяжении очень долгого времени успешно трудился в штабе ЦСКА, с которым выиграл три Кубка Гагарина.