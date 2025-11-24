Козлов и Шафранов будут ассистентами Романа Ротенберга на Кубке Первого канала

Фото: ak-bars.ru

Федерация хоккея России (ФХР) объявила итоговый список тренерского штаба сборной России на предстоящий турнир Кубок Первого канала, который пройдет в декабре.

Главным тренером по-прежнему будет экс-наставник СКА Роман Ротенберг, ныне не работающий в качестве тренера в КХЛ.

Тренер по работе с нападающими и игре в неравных составах «Ак Барса» Константин Шафранов будет помогать Ротенбергу. Также ассистентом главного тренера будет нынешний наставник уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

Полный состав можно посмотреть здесь:

Турнир пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске на «Сибирь-Арене».