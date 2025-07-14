Кожевников раскритиковал назначение Хартли главным тренером «Локомотива»

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Боба Хартли главным тренером «Локомотива».

«Хартли – это очередная гастроль временщика. Человек приезжает в собранную команду – за огромные деньги потасовать состав и посидеть на ярославском троне. Всё! Более показательный пример – Галлан. Если его все-таки назначат в «Куньлунь», это будет любопытная история. В ней действительно многое зависит от твоей квалификации – разобранная команда, с которой нужно давать результат. Вот здесь равные условия с российскими тренерами», –передает слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, Хартли работал в КХЛ с 2018 по 2022 год, когда возглавлял «Авангард». Под его руководством «ястребы» взяли Кубок Гагарина в 2021-м году.

«Локомотив» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина. В решающей стадии «железнодорожники» победили «Трактор» (4-1). По окончании сезона ярославский клуб покинул главный тренер Игорь Никитин, перешедший в ЦСКА.