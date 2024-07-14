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Кожевников: «Пока в «Ак Барсе» нет быстрых хоккеистов, чтобы ставить скоростной хоккей»
Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников порассуждал в интервью «ТИ-Спорт» о перспективах КХЛ после ее выхода из-под юрисдикции хоккейных федераций – как российской, так и международной, а также оценил трансферные дела «Ак Барса» и других клубов лиги.
«В IIHF одни негодяи. Нам нечего там делать. Не играем, но деньги платим!»
– Выход КХЛ из-под юрисдикции ФХР и IIHF – это благо или нет для лиги и болельщиков?
– Давайте посмотрим, что будут делать в IIHF. Там же надо разбираться с китайцами, казахами, потому что они же играют [под эгидой IIHF]. Посмотрим, как будут решать проблемы. А это именно проблемы! У нас играют команды из других стран. Белорусов мы не берем, но казахи-то есть.
– Вы допускаете, что IIHF начнет «мстить»?
– Ну да, начнут, конечно.
– Но ведь существует НХЛ, которая тоже не состоит в IIHF, и никто их не трогает.
– Ну а как они могут к НХЛ придираться. Те даже на Олимпиаду не едут, если не хотят, о чем мы говорим. НХЛ вообще их посылает. И мы будем так же. Но [иностранные] команды-то есть, мы же не знаем, как это на них будет влиять. Они же на первенстве мира участвуют. Так что здесь будут вставлять нехорошие какие-то палки в колеса.
Там же одни негодяи, ну о чем мы говорим?! Мягко говоря, одни негодяи!
– Но ведь на сборные США и Канады никто никаких санкций не накладывает, учитывая независимость НХЛ.
– Да конечно. Они только вякнут, и никого из них не будет. Ни французов, ни шведов, этих подонков. Я уже не говорю о такой шушере, как латвийцы, и прочих.
– Сейчас многие говорят о том, что соответствующая поправка в закон и последующий выход из-под ФХР и IIHF были задуманы в интересах ЦСКА. Якобы так можно не исполнять запрет на международные трансферы.
– Да знаете, много чего говорят. На заборах тоже многое написано. Конечно, я не согласен с этой версией. Придумают, и всё. У нас журналистики нет. Я даже про спорт сейчас, я про все. Кто-нибудь какую-нибудь гадость запустит, и сами же начинают обсуждать. Кто-то сказал там – из-за ЦСКА. А чего не из-за «Динамо» или «Спартака»?
– У «Динамо» и «Спартака» нет запрета от IIHF на международные трансферы.
– Из-за Федорова, что ли? Там поступили правильно. Да и так бы вышли из-под юрисдикции IIHF. Нечего там делать. Они нам палки вставляют, а мы еще деньги платим. Не играем, но платим. Ну бред какой-то!
– А что скажете о сепарировании лиги от ФХР? Это благо или все-таки КХЛ необходим вышестоящий регулирующий орган?
– А что они регулируют? Они только запрещают нам. Так что все нормально, все правильно сделали. Какое отношение они к нам имеют? Уже в КХЛ сказали, что будут параллельно с ФХР существовать.
«Ничего серьезного по трансферам из Казани до сих пор не слышал»
– Какая из всех команд КХЛ, по вашему мнению, проводит наиболее удачное межсезонье в трансферной плоскости?
– «Амур» первый подобрал отличный состав. И «Авангард». Сейчас «Динамо» собирается подписывать канадцев. Но это на данный момент.
– «Авангард» – потому что сумел сохранить Ткачева?
– Потому что они хорошо работают на рынке. Ну и да, сохранили Ткачева – это огромный плюс. Потому что он один из сильнейших игроков, если не сильнейший, наравне с Гусевым.
– Но зарплату ему навалили огромную – там чуть ли не 20% всего зарплатного бюджета.
– Он достоин этого, он сильнейший игрок. Я не вижу здесь больших проблем.
– Пока очень вяло проявляют себя «Ак Барс», «Салават Юлаев» и ЦСКА…
– О приобретениях «Ак Барса» я до сих пор ничего серьезного не слышал. Но давайте посмотрим, месяц у них еще есть, может, какие-то договоренности уже имеются. Но там точно будет перестройка. Отпустили сильнейших игроков. Видимо, будут набирать молодежь, в Казани же хороший клуб.
«Барабанов не показывал ничего феноменального в НХЛ. Обычный работяга и боец»
– Казанцы ведут переговоры с Александром Барабановым. Насколько это усиление?
– Мы же особо не видели Барабанова. Я видел его в некоторых матчах НХЛ – ну, играет в своем стиле, боец. Да, с опытом человек, хороший работяга. Но он же не показывает ничего феноменального. То, что казанцы с ним договариваются, – это не большой плюс.
– Сейчас ходит много разговоров о некой скоростной игре, которую ставит Анвар Гатиятулин. Откуда взялся этот миф? Ведь его «Трактор» не показывал сверхскоростей.
– Да нет, у них был быстрый хоккей. Вот исполнителей не было под такой хоккей, согласен. Не знаю, чем он там насолил, что его убрали из «Трактора». Тренер-то он опытный.
– Вы уверены, что он может поставить такую быструю игру, о какой заявляют руководители «Ак Барса»?
– Давайте смотреть. Все зависит от подбора хоккеистов. Казань же рассчитывает каких-то игроков взять. Но пока мы не видим каких-то быстрых игроков в их составе.
– Клубы КХЛ очень активизировались на североамериканском рынке. «Ак Барс» может подписать Ника Петана. «Салават Юлаев» подписал двух канадцев – Шелдона Ремпала и Нейтана Тодда.
– Давайте подождем месяц, и все будет понятно. Да, в основном работают на североамериканском рынке. У нас рынок небольшой. В остальные-то не пустят. Хорошие игроки все в сборных – будет запрет для них.
Надо смотреть, что будет дальше. Все почему-то сидят в засаде.
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