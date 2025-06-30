Кожевников объяснил, почему Рашевского сделают в «Авангарде» бегунком

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход Дмитрия Рашевского в «Авангард».

«Честно скажу, не понял этого игрока. Прочитал, что он устремился к тренеру из НХЛ, который работает в «Авангарде». Но жизнь банально говорит, что, скорее всего, поработал другой и банальный фактор – финансы. Согласен ли я с его выбором? Рашевский – интересный парень, не без таланта, но с игровыми капризами. Ему нужен сильный тренер, который, с одной стороны, выстроил бы ему дисциплину, с другой – раскрыл бы талант. Смесь советского и энхаэловского стиля», – сказал Кожевников.

Также он рассказал, какого тренера бы ему порекомендовал.

«В Омске Буше сделает из него бегунка – по прямым линиям. Кудашов в «Динамо», наоборот, был мягковат, терпел все перепады настроения и результативности.

Рекомендовал бы Рашевского Уфе. Там много вакансий в атаке, и там Козлов сделал второго Мозякина даже из Ливо или Яна. «Салават» – быстренькая, игровая команда, в которой Рашевский получил бы минут 20-25 за игру и точно бы раскрылся», – передает слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, Рашевский в минувшем сезоне КХЛ играл за московское «Динамо». В регулярном чемпионате Дмитрий забросил 19 шайб и отдал 21 передачу в 65 играх. В плей-офф Рашевский отыграл 16 встреч, где отличился одним голом и тремя ассистами.