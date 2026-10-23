Кожевников — о Шафранове в «Металлурге»: «Не знаю, кто это. Дай бог ему удачи»

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников с недоумением отреагировал на новость о назначении Константина Шафранова главным тренером «Металлурга».

«Не знаю, кто это. Дай бог ему удачи, будет интересно посмотреть», — цитирует Кожевникова «ВсеПроСпорт».

Кожевников также оценил решение клуба доверить пост главного тренера специалисту без опыта самостоятельной работы. «Не знаю, правильно ли это. Может, это и есть новая волна», — добавил эксперт.

Напомним, что 58-летний Шафранов ранее работал только ассистентом главного тренера — в «Амуре», «Автомобилисте», «Авангарде», СКА и «Ак Барсе». В прошлом сезоне он входил в штаб Анвара Гатиятулина в казанском клубе, который дошёл до финала Кубка Гагарина. «Металлург» объявил о назначении Шафранова 23 октября.