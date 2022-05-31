Кожевников о переходе Радулова: «Ак Барс» станет главным претендентом на Кубок Гагарина

Двухкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможный переход двукратного чемпиона мира Александра Радулова в казанский «Ак Барс».

«Этот переход не является для Александра шагом назад. Это делается для того, чтобы поменять ситуацию. Казанский клуб с его переходом становится одним из главных претендентов на Кубок Гагарина, по крайней мере, по именам. Думаю, у Александра еще будет возможность вернуться в НХЛ. Пока поиграет у нас, а если почувствует силы и захочет, то вернется в НХЛ», – цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Радулов набрал 22 (4+18) очка в 71 матче за «Даллас» в регулярном чемпионате НХЛ.