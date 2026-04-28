Кожевников о конфликте Разина с татарстанским журналистом: «Разин прав даже не на 100%, а на четыреста»

Фото: metallurg.ru

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что в конфликте между главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным и корреспондентом из Татарстана прав наставник «Магнитки». Также он заявил, что журналисты частенько приукрашивают реальность ради хайпа.

«Разин прав на 100%. Сейчас журналисты хайпуют. Разин прав даже не на 100%, а на четыреста. Я читал его выступления до этого. Понятно, что это была шутка. А написали такой бордель. Чистый хайп. Или русского языка не знает, или что‑то другое», – сказал Кожевников «Матч ТВ».

Во время пресс-конференции после второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между Металлургом» и «Ак Барсом» Андрей Разин в шуточной манере отчитал журналиста из Татарстана за искажение его слов в адрес тренеров по видеопросмотрам татарстанской команды. Также наставник «магнитки» добавил, что это портит его репутацию.

По итогам двух матчей в Магнитогорске 1/2-финала плей-офф в серии между «Металлургом» и «Ак Барсом» счет 1-1. Ближайшая встреча между соперниками состоится 29 апреля в Казани. Начало – в 19:30 мск.