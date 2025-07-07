Кожевников: «НХЛ интересуется поколение, пережевывающее в сети суррогат о Джонах Смитах»

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Олимпийский чемпион Александр Кожевников резко раскритиковал освещение Национальной хоккейной лиги в России. Он раскритиковал предложение Вячеслава Фетисова снять фильм о русской пятерке «Детройта», которая играла в 90-х годах. Он обратил внимание, что нужно снимать фильмы о хоккейных достижениях в России.

«Вячеслав Фетисов – мой большой друг, кумир нашего хоккея. Но не согласен со Славой, когда он говорит, что нужно срочно снимать фильм о русской пятерке «Детройта».

Послушайте, пусть об этом снимут эпопею в Детройте. А вот России кровь из носу необходимы немного другие фильмы – например, о легендарной пятерке Фетисов – Касатонов – Макаров – Ларионов – Крутов, которая принесла столько счастья болельщикам и на внутренней, и на мировой арене.

Или о нашем последнем золоте – на чемпионате мира в Минске – 2014 и Олимпиаде-2018 в Пхенчхане», – заявил Кожевников в интервью Russia-Hockey.

Также Кожевников отметил, что НХЛ интересуется молодежь, выращенная на голливудском кино.

«У нас растет поколение, которое мало что видело в отечественном хоккее и каждый день пережевывает из Интернетов весь этот суррогат о Джонах Смитах. Так давайте расскажем ему о победных традициях отечественной школы хоккея!

О том, как эти Смиты на нашем фоне собирали шайбы. Как в ЦСКА и сборной пятерка Фетисова и Ларионова на одном коньке обыгрывала любого соперника в мире, за исключением, наверное, нашего «Спартака», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.