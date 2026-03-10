Кожевников назвал фаворитов Кубка Гагарина — «Ак Барса» среди них нет

Фото: ak-bars.ru

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выделил основных фаворитов в предстоящем розыгрыше плей-офф. По его мнению, главные претенденты на Кубок – «Металлург», «Локомотив» и даже «Северсталь». «Ак Барса» среди них нет, даже несмотря на то, что казанцы идут на третьем месте на «Востоке».

«"Металлург" и "Локомотив" — основные фавориты на победу в Кубке Гагарина, самую цельную игру показывают. У ЦСКА игры нет, но результат хороший, "Северсталь" неплохо выглядит. "Динамо" не выдержит с полутора звеньями нагрузку плей‑офф, даже если серия из четырех матчей будет, "Трактор" тоже в этом сезоне вряд ли сможет побороться, учитывая проблемы с вратарской линией», – приводит слова Кожевникова «Матч ТВ».

На сегодняшний день в Восточной конференции лидирует «Металлург» с 99 очками. На «Западе» таблицу возглавляет ярославский «Локомотив» (93 очка).

В рамках конференции «Ак Барс» в последний раз побеждал в сезоне-2022/23. Кубок Гагарина казанцы завоевывали восемь лет назад в 2018 году.