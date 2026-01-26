Кожевников назвал единственную команду КХЛ, чей хоккей приятно смотреть

Фото: пресс-служба ХК "Северсталь"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников положительно оценил стиль игры хоккейного клуба «Северсталь» в текущем сезоне КХЛ. По его мнению, команда из Череповца демонстрирует один из самых зрелищных стилей хоккея в Континентальной хоккейной лиге.

«У «Северстали» красивая и хорошая игра. Забивают много, пропускают. В КХЛ приятно только на их хоккей смотреть. Ярко играют уже несколько лет. В прессе слежу за ними, читаю. Вижу, что лидируют. Приятно смотреть на это. Самое главное — есть игра, а не как у ЦСКА, ещё там есть командочки, которые так красочно не играют», — приводит слова Кожевникова издание Legalbet.

Экс-хоккеист также высказался о перспективах главного тренера «Северстали» Андрея Козырева, отметив его успешную работу с молодыми российскими игроками. «Козырев — молодец, классный тренер! Это было видно и в прошлом году, когда я хоккей часто смотрел. Команда играет. И главное — много своих ребят», — добавил он.

Отвечая на вопрос о готовности Козырева возглавить клуб с большим бюджетом, Кожевников предложил руководству таких команд чаще обращать внимание на отечественных специалистов. «Пора ли Козыреву топ-клуб с возможностями возглавить? Пусть топ-клубы и решают. Пусть берут наших, а не иностранцев. Думаю, он нормально поработает. В одном клубе может пойти, а в другом — нет», — заключил олимпийский чемпион.