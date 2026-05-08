Кожевников: «Локомотив» едет на багаже Никитина, Хартли повезло с атмосферой»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина – 2026 между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом». По мнению эксперта, ярославский клуб по-прежнему использует наработки предыдущего тренера Игоря Никитина, а успех нынешнего наставника Боба Хартли связан с удачным стечением обстоятельств.

«Однозначно, багаж Никитина. Ничего там тренерского нет. Тренеру повезло, попал в удачную атмосферу», — цитирует Кожевникова AllHockey.Ru. При этом он высоко оценил игру форварда «Локомотива» Александра Радулова, назвав его первой звездой не только в команде, но и во всей лиге.

Говоря о сопернике ярославцев — «Ак Барсе», Кожевников отметил, что казанцы напоминают команду под руководством Зинэтулы Билялетдинова: всё работает как единый механизм, но их можно обыгрывать за счет импровизации. Слабым местом обеих команд эксперт назвал вратарские позиции: у «Ак Барса» — с Тимуром Биляловым, у «Локомотива» — с Даниилом Исаевым.

«Две равных команды встретятся, — резюмировал Кожевников. — «Локомотив» — это машина, которая умеет вытаскивать матчи. «Ак Барс» хорошо играет в системе, но ему может быть тяжело против нестандартных действий».

Напомним, что «Локомотив» вышел в финал, победив в седьмом матче «Авангард» (4:3), а «Ак Барс» оказался сильнее «Металлурга» (4:1). Первый матч финальной серии состоится 11 мая в Ярославле.