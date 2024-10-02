Кожевников: «Cтажировка в НХЛ не ключевой фактор преображения Гатиятулина в «Ак Барсе»

Александр Кожевников объясняет, почему быстрое преображение «Ак Барса» под руководством Анвара Гатиятулина его не удивляет

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«Причина удачной игры «Ак Барса» – талант Гатиятулина»

Александр Викторович, за счет чего «Ак Барс» преобразился после провального старта?

Игроки нашли взаимопонимание, надо было сыграться. У многих команд в этом сезоне такие же проблемы.

А что, у нас сейчас какие-то большие разрывы между командами? Команды сыгрываются, у кого-то получается, у кого-то нет. Когда вы получаете удовольствие от игры – это одно состояние. А когда не получаете – совершенно другое.

Вас удивил Анвар Гатиятулин в нынешнем сезоне?

Нет. А почему? Он хороший тренер. Да, неудачно переходил в СКА, и там все началось. В Челябинске от него отказались, перешел в Казань. Дай Бог, чтобы у него все получилось. Сейчас в принципе рано что-то говорить, только десять игр сыграли.

Его «Ак Барс» очень сильно отличается от его же «Трактора». Похоже, стажировка в НХЛ дает о себе знать. Пересмотрел подход к хоккею?

Из-за пятнадцати дней он что-то вдруг понял в хоккее? До этого не знал, а здесь вдруг понял? Не думаю, что это ключевой фактор. Ну давайте будем жить по-канадски, вы к этому ведете? Может быть, повлияло. Но это не основная причина.

А в чем главная причина преобразования, по-вашему?

В его таланте.

В Челябинске не получалось этот талант проявить.

А что, у Тарасова всегда получалось в свое время? Или у Билялетдинова получалось? Где-то не получается.

«Он хороший тренер. Да, неудачно переходил в СКА, и там все началось. Дай Бог, чтобы у него все получилось» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Эта команда менее звездная, но видно, что лучше сплочена, чем прошлогодний «Ак Барс». Есть версия, что дело в возрастных лидерах, которые все тянули на себя.

Может быть, и это сыграло психологически. Молодежь-то, она больше хочет. У нее больше желания, больше работоспособность. Это нормальная вещь. У них же был такой момент в 2005 году. Когда набрали всех энхаэловцев и одних из сильнейших в мире. И все, какое место заняли, посмотрите? У них же было уже такое. Играть-то все умеют. А кто-то должен таскать рояль.

Казанцы стали более разноплановыми – забивают все звенья. За счет чего удалось найти баланс?

Они не первый год собрали хороших игроков. Мастеровитых. Правда, потом они куда-то пропадают и вылетают из плей-офф. Но, как я уже говорил, десять игр всего сыграли, рано делать выводы.

«Разин? Главный тренер и должен набирать игроков под себя. Почему мы все у канадцев берем?»

В Магнитогорске скандал. Внезапно убирают спортивного директора Гомоляко, что странно после чемпионского сезона. Что думаете по этому поводу?

Не думаю об этом. Это внутренние дела клуба. Что, у нас первый раз такая ситуация, что ли? Я много раз говорил, что если главного тренера убирают, то нужно уходить вместе с генеральным менеджером. А здесь я с ситуацией не знаком изнутри.

Говорят, что это Сергей Мозякин мутит воду и метит на его место.

Это только версии. Пока Мозякин не стал же генеральным менеджером.

«Я вообще считаю, что тренер и должен подбирать игроков под себя» Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

– А не дело ли исключительно в Андрее Разине? Есть информация, что он подмял под себя трансферную работу.

Я вообще считаю, что тренер и должен подбирать игроков под себя.

Разве это не пережиток девяностых годов? Времена меняются, каждый занимается своим делом.

Почему «девяностые»? Ну почему мы все у канадцев берем? Ну все у них берем! У них один за одно отвечает, другой – за другое. У нас абсолютно другая система. Мы все перестраиваем в угоду не знаю кому и чему.

Есть тренер, он и должен собирать игроков под себя, договариваться, если он это умеет делать. Простые вещи совершенно: как и раньше в Советском Союзе, игроков набирал тренер.

Разве от такого размывания обязанностей не страдает качество основной тренерской работы?

Вы же не в сезоне набираете игроков.

Дедлайн длится до декабря, идет добор хоккеистов в сезоне.

Берете на заметку и разговариваете! Есть же агенты, с которыми разговариваете, не с игроками же. Простая вещь.

«У Романа Борисовича свое мнение всегда» Фото: © Екатерина Лызлова / РИА Новости

«Пресс-конференции Ротенберга? Имеет право на свое мнение»

СКА в начале сезона штормит.

Ну да, штормит. И в том году штормило поначалу. К ним большое внимание.

Считаете, что дальше все в порядке будет? Игра наладится?

Я думаю, да. Уверен даже в этом.

Роман Ротенберг во всех неудачах находит причину в том, что у «соперника был лучший матч сезона». В этом ли причина?

Ну значит, он так считает, имеет право на это. У Романа Борисовича свое мнение всегда.

Травма у Евгения Кузнецова. Насколько это потеря, учитывая не самый выдающийся старт форварда?

Я не считаю, что это большая потеря для СКА. С такими игроками добротными, не думаю. Последнюю игру они проиграли, но должны были выигрывать. Шайбу по ленточке гоняли, а по игре должны были выигрывать.

Насколько был необходим Евгений Кузнецов на такие деньги, учитывая, что без него много добротных игроков?

Такой мастер всегда пригодится команде.

В чем причина затянувшегося кризиса в «Авангарде»?

Я думаю, они из него вылезут. То же самое, что и у «Металлурга». Основные игроки получили травмы, сейчас надо создавать новую команду. Один, Рид Буше, уже вышел, но он же не может по мановению палочки все решить. Надо набирать форму. Вот и Спунер вернулся. Ничего, они отойдут от кризиса.