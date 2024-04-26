Кожевников: «Ак Барсу» надо понять одну вещь: не имена решают результат, а команда»

Александр Кожевников подвел итоги завершившегося плей-офф Кубка Гагарина Фото: fhr.ru

«Мы должны быть впереди НХЛ, поэтому перекрестный плей-офф надо оставлять»

Финал прошел всего за четыре матча. Ни одной игры, где бы было больше трех шайб. Вам не кажется, что после такого интересного плей-офф и такой блеклый финал – это провал?

Давайте проще: играли две закрытые команды. Обе играют в систему. Да, классные контратаки были [у «Локомотива»], но у «Магнитки», помимо этого, еще и больше мастерства. У них игроки, которые приехали в основном из «Северстали», где Разин работал. Эти ребята могут принимать нестандартные решения и обыгрывать по два человека. Так что для меня ничего удивительного не было. Да, согласен, это блеклый финал. Но он и должен был быть блеклым, потому что «Локомотив» играет в контратаку.

У Локомотива лишь 3 шайбы за всю серию с «Магниткой». Можно ли было рассчитывать на что-то с такой игрой в атаке?

«Локомотив» при Никитине проиграл третий плей-офф, выигрывал только с ЦСКА. Здесь идет система осторожности. У «Локомотива» есть хорошие ребята, которые могут свои индивидуальные качества проявлять. Я увидел только одного 72-го номера – Максима Березкина. У него есть задатки в обыгрыше. Но сама система – это не расцвет молодежи. Это хорошая системная команда. У них и школа такая же в «Локомотиве». Ну назовите в «Локомотиве» хоть одного таланта, который действует нестандартно. Я не слышал ни одного.

«Играли две закрытые команды. Обе играют в систему. Да, классные контратаки были у «Локомотива», но у «Магнитки», помимо этого, еще и больше мастерства» Фото: hclokomotiv.ru

Не считаете, что скрытый финал – противостояние «Автомобилиста» и «Магнитки»? Оно было более интригующим.

Там красивая игра была и разный хоккей команды показывали. Они сыграли серию почти до конца. Это было очень смотрибельно. И болельщикам, думаю, очень понравилось.

В целом, по-вашему, эксперимент с перекрестным плей-офф себя оправдал?

Оправдал, сто процентов. Я все время об этом говорил, десять лет. Всегда говорил, что это будет намного интереснее. Никогда не понимал эти разговоры о трудностях с переездами и так далее. Ребят, если мы хотим что-то делать, для бизнеса мы должны делать одну вещь: жить впереди НХЛ, придумывать что-то свое. Тем более в нашем положении. Надо придумывать все новые и новые тенденции для развития.

Многие говорили, что на эту систему хотят перейти, потому что якобы ЦСКА и СКА устали играть в финале Запада и хотят встречаться уже в финале Кубка Гагарина без мешающего им Востока.

Я не знаю, кто эти такие «многие» и о чем они вообще думали. Еще раз повторюсь: должно быть развитие, должны быть новые идеи. Вот об этом сейчас разговор. Идея показала, что она работает. И те, кто проиграл, не выстоял – они будут думать о своем развитии. Я думаю, что перекрестный плей-офф надо оставлять. Как уже говорил: надо посмотреть на это, как это будет выглядеть. Выглядело прекрасно.

Тем не менее разговоры о превосходстве Запада над Востоком были. А этот перекрестный плей-офф показал, что Восток уничтожал Запад: три команды от Востока в полуфиналах. Восточная «Магнитка» легко разобрала «Локомотив».

Да никто никого не уничтожал. Давайте так: ЦСКА проиграл первый раунд только из-за одного: что у них психология осталась прошлой команды. Они решили оставить ту же самую команду. Ну три года подряд тяжело кому-то выигрывать. Потому что психология у ребят садится. Вратаря подставили, Федотова. И он напускал «пенок», и все, они не выиграли. У них психология победителей просела. Потому что команда устает.

А Федотову – дай бог, чтобы у него восстановилась психология.

Стоит в следующем году начинать перекрестный плей-офф с первого раунда?

Не знаю. А зачем? Нормально было: первая команда играет с последней. А дальше уже на перекрестный, выяснять, кто сильнейший.

«Не имена играют, а играют люди. Им надо подобрать партнеров, которые помогают друг другу раскрыться и делать результат» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У «Ак Барса» добротная школа, но погоду всегда делали иностранцы и москвичи»

Чемпионство «Магнитки» получилось с ее довольно скромным составом, собранном наполовину из хоккеистов ВХЛ, как Силантьев или «Северстали» как Вовченко…

Молодых пацанов Разин взял же не просто так из «Северстали». Он за них же гарантировал! Просто на них меньше внимания обращали. Они попали в клуб, который борется за Кубок Гагарина. Там и защитник хороший пришел Робин Пресс.

Вы судите только о пике карьеры Разина, а вы ходили на матчи «Ижстали», когда он там тренировал? Видели, как он работал? Нужно было обращать внимание, что это за специалист. Вот я обратил внимание, что это профессиональный человек, и очень хорошим центральным был. Понимающий игру. Видно было, что талант есть, и он его развил. Ему поверили, и он собрал такую команду.

Чемпионство команды бывших вэхаэльщиков и игроков «Северстали» – это приговор такой политике, которую применяет «Ак Барс», собирая возрастных звезд с именами, но кажется потерявшими вкус к хоккею?

Психологию им поменяли, согласен. Потому что это же не первая такая ошибка Казани. Собрать имена и даже при великом тренере ничего не выиграть. Хотя в том году были близко. Вы можете собирать кого угодно, у них и в 2005 году та же самая ошибка была. Была команда из всех лучших русских НХЛ и еще иностранцы были. И что они выиграли? Самое главное, что не имена играют, а играют люди. Им надо подобрать партнеров, которые помогают друг другу раскрыться и делать результат.

Как считаете, стоит ли «Ак Барсу» перестраиваться теперь по подобию «Металлурга»? Сделав ставку на молодых и раскрывая их?

Я не знаю. Но им надо делать выводы: имена ничего не решают, решает игра. Ставка на молодых? Ну я же не знаю, какая школа. Как у них играет команда в МХЛ и ВХЛ. Там всегда была нормальная школа, но тоже в основном бойцы. Такая добротная команда, но всегда делали погоду иностранцы, москвичи, челябинские и магнитогорские воспитанники. В Казани не было особо школы. В основном это игроки-середняки. Добротные. В Казани в основном всегда были бойцы. А творцы – Зарипов, Морозов, они откуда? Из Челябинска и Москвы. О чем мы говорим?

«Мне, как наблюдателю со стороны, Гатиятуллин нравился» Фото: © «Татар-информ»

Анвар Гатиятуллин – хороший вариант под эти перестройки?

Посмотрим, я не могу гарантировать. Смотрите, до того, когда он работал первый раз в Челябинске – он сделал команду-шедевр. Потом что-то не получилось, кому-то не понравилось, и он ушел в СКА. И дальше провал пошел у него. Хотя мне, как наблюдателю со стороны, он нравился.

Второе его пришествие в Челябинск считаете провальным?

Ну не провальным, но не таким эффектным. Самое удивительное для меня, что команда играла совсем по-другому уже. Думаю, и руководство тоже поняло: то что было при нем сначала, и через два года стало другим. А значит, и не надо уезжать, что-то искать. Есть старая русская поговорка: «Где родился, там и пригодился».

«Думаю, Воробьеву сейчас дадут возможности набрать игроков, которых он хочет себе взять. Но он талантливый тренер» Фото: © «Татар-информ»

«То, что Федотов был в ЦСКА – для меня не очень приятно. Может, его за океаном научат шайбу выбрасывать из зоны, наконец»

В ЦСКА тоже грядет перестройка. Насколько Илья Воробьев подходит под эти задачи?

Я думаю, ему сейчас дадут возможности набрать игроков, которых он хочет себе взять. Но он талантливый тренер. И кубок выигрывал, везде смотрел. Посмотрим, что будет дальше. Но здесь нельзя говорить «да, ЦСКА нашел свое». Ему, конечно, будет очень тяжело. Он пошел на большой риск, ведь это уровень ЦСКА. Там можно застолбить за собой статус великого тренера. Дай Бог, чтобы ему удалось.

История с Федотовым закончилась. Считаете, стоило ли начинать все эти конфликты с ИИХФ, учитывая, что он так и не вышел на свой уровень, а в итоге уехал в НХЛ?

Поехал и поехал. Дай Бог, чтобы таланта ему хватило. Он объяснил всем, что он хочет кому-то что-то доказать. Пускай докажет, а потом будем выводы делать. Поднимется – молодец. Может, он там научится шайбу выбрасывать из зоны – это будет офигительная вещь. А то как он не выбросит шайбу – все время гол. Посмотрим на их вратарскую школу.

«Поехал и поехал. Дай Бог, чтобы таланта ему хватило» Фото: cska-hockey.ru

Так надо было идти на эти конфликты?

Я не знаю. Надо было отслужить в армии, были возможности – он этого не сделал. Ну кто в этом виноват? Есть много вариантов попасть в милость армии по юридическому статусу. Есть институты, всякие возможности. Можно что-то делать для страны, и люди будут вам благодарны и делать вам поблажки. Он этого не захотел. Они с агентом, видимо, хотели швырнуть клуб.

СКА в очередной раз не достигли целей…

Провалились. Когда я говорю «молодая команда» — это не значит, что молодых ребят набрали. Кто-то там написал, что я что-то сказал, – мне смешно. Ребят, команда создается не за один день, не за два. А за три, за четыре. Талантливых ребят там полно. Но надо им найти связи между собой. Да, биться они умеют, желание огромное. Лишь бы откуда никто не ушел. Если Роман Ротенберг найдет вариант подписать с ними контракт на два на три года, то это будет обалденная команда. Но нужно найти взаимосвязь.

Так, может, дело в том, чтобы не игроков тасовать, а поменять уже тренерский штаб.

Это уже его личное дело. Дело главного тренера и руководства.