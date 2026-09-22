Кожевников: «Ак Барс» должен был взять денег с Хейза за уход из команды»

Фото: ak-bars.ru

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников резко отреагировал на решение форварда «Ак Барса» Кевина Хейза покинуть клуб и завершить карьеру. Американец провёл за казанцев пять матчей, в которых не набрал ни одного очка, и заявил об уходе по причине физического состояния, не позволяющего играть на прежнем уровне .

По мнению Кожевникова, «Ак Барс» должен был применить к Хейзу финансовые санкции. «Я не понимаю, как его можно было брать. Его же не с улицы взяли. Человек провёл пять игр, а потом говорит, что заканчивает. Получается, это обман, и с него надо было денег брать. Человек же должен нести ответственность за свои действия. Опять мы всех облизываем, чтобы к нам ехали, чтобы их не обидеть. Это не повышает авторитет команды и лиги», — цитирует Кожевникова ТАСС .

Напомним, что Хейз присоединился к «Ак Барсу» в конце августа, подписав однолетний контракт с зарплатой около 80 млн рублей за сезон . Однако его пребывание в команде оказалось скоротечным — после пяти матчей без результативных действий хоккеист принял решение завершить карьеру .