Коворкинги, амфитеатр и новые парки: каким будет деловой квартал СИБУРа в Казани

СИБУР формирует новую модель промышленной урбанистики

Промышленные предприятия сегодня – это не просто рабочие места, они приобретают новые формы, функциональность и становятся своеобразными точками притяжения и развития. Так, проект обновления и благоустройства территории административной и производственных площадок «Казаньоргсинтеза», который накануне презентовали мэру столицы Татарстана Ильсуру Метшину, – это производная программы повышения эффективности и улучшения условий труда, которая стартовала на заводе в 2023 году.

«Для нас проект квартала СИБУРа в Казани – это возможность показать сотрудникам и жителям города новую нефтехимию. Современную, наукоемкую, автоматизированную, мыслящую широко и далеко в будущее индустрию. Будущее пространство – новый потенциал экономического роста, который положительно повлияет на роль и привлекательность промышленной площадки как самого “Казаньоргсинтеза”, так и соседних предприятий, включая переработчиков полимеров», -– подчеркнул, говоря о значимости проекта, член правления – исполнительный директор СИБУРа, председатель Совета директоров «Казаньоргсинтеза» Павел Ляхович.

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Планируется, что пространство призаводской и промышленной площадок в течение нескольких лет трансформируется и получит новый облик с учетом современных тенденций, принципов организации рабочих процессов. Например, после обновления сотрудники смогут перемещаться по производственной территории только в спецодежде, для их удобства обновят дорожную инфраструктуру и сократят количество эксплуатируемых объектов. Согласно проекту, в будущем улучшится обмен компетенциями за счет оптимизации логистики, а единая операторная позволит оперативнее управлять технологическим процессом.

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«Сегодня мы становимся свидетелями того, какими быстрыми темпами с приходом СИБУРа меняется не только облик одного конкретного предприятия. Формируется новая модель промышленной урбанистики, создаются условия для работы специалистов разного профиля. Благодаря проектам компании в Казани мы получим нефтегазохимический кластер полного цикла – от научных разработок продукции и технологий по запросу клиента до их выпуска на промышленных мощностях “Казаньоргинтеза”. Все это создает предпосылки для нового этапа в развитии не только севера Казани, но и всего города и республики», – отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

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Воркаут-зона, велодорожки и экономика замкнутого цикла

Деловой квартал СИБУРа сформируют из четырех офисных корпусов на территории, где исторически располагалось заводоуправление и административные здания предприятия. Их свяжет между собой дорожно-транспортная инфраструктура и общественные пространства – скверы, парки и сады, в которых сотрудники смогут отдохнуть, встретиться с коллегами и друзьями, провести досуг. Также на площадке появится воркаут-зона. Планируется, что территория делового квартала будет доступна не только для работников «Казаньоргсинтеза», но также для всех жителей Казани и гостей города.

«Создаваемая инфраструктура, заложенные в нее принципы организации пространства олицетворяют культуру нашей компании – открытость, нацеленность на диалог и сотрудничество. Уверены, что комфортная среда для сотрудников, как следствие – раскрытие их потенциала и рост результативности операций, новый образ промышленного предприятия, как следствие – повышение привлекательности для молодой аудитории, станут одним из факторов устойчивого развития всей нефтехимической отрасли», – поделилась мнением член правления – управляющий директор СИБУР Марина Медведева.

Она также отметила, что при благоустройстве квартала будут применять синтетические материалы, которые производит компания, а также вторичные пластики и лом от демонтажа зданий – отходы производства. Это позволит наладить на предприятии экономику замкнутого цикла и значительно сократить количество отходов, что особенно важно в современных реалиях.

«СИБУР для меня является примером работы с промышленными территориями. Институт развития города, который создан при Управлении архитектурой, в минувшем году презентовал рекомендации по работе с промышленными площадками. И, к моей радости, компания уже параллельно отработала все эти принципы на своей территории <…> Корпусы выполнены в современном дизайне, продумана вся инфраструктура, благоустройство по всем современным канонам и даже велодорожки. Мы мечтаем, чтобы такое качество среды появились на многих предприятиях в городе», – поделилась мнением о проекте главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

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«Казаньоргсинтез» – это территория в «теле» города

Согласно проекту, одним из элементов обновленной деловой территории станет 13-этажное здание бывшего заводоуправления. В марте этого года там планируют открыть Центр экспертной поддержки бизнеса СИБУРа. Многоэтажка находится на последней стадии обновления, внутри создали коворкинги и опенспейсы для сотрудников компании, а на последнем этаже сделали обзорную площадку. Также здесь появился амфитеатр, в котором пройдет цикл открытых публичных лекций о естественных и точных науках. Их компания организует совместно с Национальной библиотекой Татарстана в рамках Года науки и технического развития РТ и 190-летия с момента рождения Дмитрия Менделеева.

Еще одна фишка делового квартала – многофункциональный конференц-зал. За счет передвижных перегородок его можно будет использовать как для больших мероприятий – до 400 человек, так и в качестве переговорных, лекториев или учебных классов. Среди ключевых объектов также центр научных исследований и масштабирования технологий нового поколения. Здесь будут осуществляться разработки полного цикла – от лабораторных исследований до создания промышленных технологий и их коммерциализации. В НИОКР-центре оборудуют зоны коворкинга и лаборатории, которые будут доступны для занятий учащимся вузов и школ.

«“Казаньоргсинтез” – это не удаленная от города территория, это территория в “теле” города <…> Когда все основные качественные проекты реализуются только в центре, периферия из-за этого всегда страдает. Чем больше таких качественных пространств, как деловой квартал, образуется в разных частях города, чем они функциональнее, тем лучше. Этот район становится сильнее, и если мы его еще больше вовлечем и будем разрабатывать территории вокруг производства, это еще больше увеличит качество среды», – заключила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»