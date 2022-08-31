«Ковидные ограничения сняты, но не полностью»: на линейки в Альметьевске пустят не всех

На школьные линейки первоклассников в Альметьевске будут пускать по правилу: один ребенок — один родитель. Родителям учеников со 2-го по 11-й класс желательно воздержаться от посещения школ, сообщила начальник Управления образования Ирина Павловская.

Ковидные ограничения сняты, но не полностью, подчеркнула Павловская в прямом эфире главы Альметьевского района Тимура Нагуманова.

В этом учебном году кухонные работники, по ее словам, должны работать в масках и перчатках, учителям маски пока носить не нужно. Также нельзя будет проводить совместные мероприятия с другими школами.

«Внутри школы мы можем смешиваться классами и проводить совместные мероприятия, но между школами действуют ограничения. Приглашать в гости к себе других школьников мы не можем», — отметила Павловская.

Ученики одной школы смогут посещать профильные кабинеты в своем учебном заведении. «Все немного подустали от этой системы, когда дети сидели в одном кабинете, а педагоги приходили к ним со своими учебниками, глобусами, скелетами и презентациями. Теперь мы сами можем приходить в кабинеты географии, химии, на уроки английского, татарского языка», — заключила спикер.