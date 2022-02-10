Ковид-сертификат можно будет получить по результатам экспресс-теста, сделанного медиком

Российские пациенты, которые сдали положительный экспресс-тест на Covid-19, получат сертификаты переболевшего при условии, что тестирование проводил медработник. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Кузнецов пояснил, что при самостоятельном проведении тестирования и его последующем положительном результате пациенту необходимо обратиться в свою поликлинику либо на горячую линию по телефону 122. Для подтверждения диагноза к пациенту будет направлен медицинский работник.

ПЦР-тест для этого не потребуется, подтверждением диагноза станет экспресс-тест, проведенный медиком. «Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае если экспресс-тестирование проведено медицинским работником», — уточнил Кузнецов.