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На главную ТИ-Спорт 16 июня 2025 14:43

Ковгореня перешел из минского «Динамо» в «Адмирал» в обмен на денежную компенсацию

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Ковгореня перешел из минского «Динамо» в «Адмирал» в обмен на денежную компенсацию
Фото: телеграм-канал минского "Динамо"

Минское «Динамо» произвело обмен с «Адмиралом», в результате которого «моряки» получили права на форварда Арсения Ковгореню, а «зубры» – денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба владивостокского клуба.

С Арсением подписали двухсторонний контракт. Соглашение будет действовать до конца сезона 2025/26, сообщает источник.

В минувшем сезоне Ковгореня выступал за минскую «Юность», куда был переведен из минского «Динамо». В составе «Юности» нападающий выиграл белорусскую Экстралигу.

Напомним, минское «Динамо» финишировало четвертым в таблице Западной конференции минувшего сезона КХЛ. В первом раунде подопечные Дмитрия Квартального победили ЦСКА (4-2). В 1/4 «зубры» уступили «Трактору» (1-4).

#хк динамо минск #ХК Трактор #кхл #хоккей #спорт
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