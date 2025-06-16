Ковгореня перешел из минского «Динамо» в «Адмирал» в обмен на денежную компенсацию

Фото: телеграм-канал минского "Динамо"

Минское «Динамо» произвело обмен с «Адмиралом», в результате которого «моряки» получили права на форварда Арсения Ковгореню, а «зубры» – денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба владивостокского клуба.

С Арсением подписали двухсторонний контракт. Соглашение будет действовать до конца сезона 2025/26, сообщает источник.

В минувшем сезоне Ковгореня выступал за минскую «Юность», куда был переведен из минского «Динамо». В составе «Юности» нападающий выиграл белорусскую Экстралигу.

Напомним, минское «Динамо» финишировало четвертым в таблице Западной конференции минувшего сезона КХЛ. В первом раунде подопечные Дмитрия Квартального победили ЦСКА (4-2). В 1/4 «зубры» уступили «Трактору» (1-4).